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القبض في أريانة وسيدي بوزيد وبنزرت على 3 عناصر متشددة مفبّش عنهم من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 17:35 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عدد من العناصر المتشددة بولايات أريانة وسيدي بوزيد وبنزرت.

وذكر المصدر في بلاغ له، أن فرق الأبحاث والتفتيش بمنطقة التضامن (ولاية أريانة) وبسيدي بوزيد، ألقت القبض، بمشاركة مصلحتي التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالجهتين، على "شخصين متشددين"، مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1، من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنهما حكم بالسجن لمدة سنة.

وأضاف في جانب آخر من البلاغ أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة ماطر (ولاية بنزرت)، تمكنت بدورها من إلقاء القبض على "عنصر تكفيري"، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1، من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.

وقد تم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص الموقوفين، "تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية".

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