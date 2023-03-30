مخابر "انيماد" تغادر مؤشر "توننداكس20" للشركات الاكثر قيمة في السوق وتامينات المغاربية للحياة تدخله

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 22:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قررت لجنة المؤشرات ببورصة الأوراق المالية بتونس إدراج تأمينات مغاربية للحياة ضمن مؤشر "توننداكس 20" المخصص لأكثر الشركات قيمة وسيولة في السوق، بداية من يوم 3 افريل 2023، على ان تغادر مخابر "انيماد" المؤشر .

وكشفت بورصة الاوراق المالية بتونس في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، الخميس، ان قائمة الشركات ضمن مؤشر "توننداكس 20" ستضم عدة بنوك من بينها بنك تونس العربي والتجاري بنك و"بي هاش" بنك وبنك تونس العربي الدولي والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي والشركة التونسية للبنك.

وتوجد ضمن القائمة عدة شركات على غرار اسمنت قرطاج و"سيتي كارز" و"دليس" القابضة و"أوروسيكل" والصناعات الكيميائية للفيلور و"وان تاك" القابضة وشركة المنتوجات الصحية "ليلا" والشركة التونسية للورق والشركة التونسية للبلور.

وذكرت اللجنة ان قائمة الشركات المكونة لمؤشر "توننداكس 20" تبقى نفسها بالنسبة الى "توننداكس برايس 20" علما شركة المغاربية للحياة ستدخل ضمن المؤشرات الفرعية " المؤسسات المالية " و" التأمين ".



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