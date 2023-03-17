بمناسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الاستقلال، الموافق ليوم 20 مارس، قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تمتيع 1809 محكوما عليهم، بالعفو الخاص، مما سيُفضي إلى سراح 630 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الجمعة.
في ذكرى الاستقلال: تمتيع 1809 محكوما عليهم بالعفو الخاص
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انتهاء الحسوم
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