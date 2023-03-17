في ذكرى الاستقلال: تمتيع 1809 محكوما عليهم بالعفو الخاص

في ذكرى الاستقلال: تمتيع 1809 محكوما عليهم بالعفو الخاص

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 12 ث
      
بمناسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الاستقلال، الموافق ليوم 20 مارس، قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تمتيع 1809 محكوما عليهم، بالعفو الخاص، مما سيُفضي إلى سراح 630 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الجمعة.


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