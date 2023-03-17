في ذكرى الاستقلال: تمتيع 1809 محكوما عليهم بالعفو الخاص

بمناسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الاستقلال، الموافق ليوم 20 مارس، قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تمتيع 1809 محكوما عليهم، بالعفو الخاص، مما سيُفضي إلى سراح 630 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الجمعة.





