اكمل النادي الافريقي عقد الفرق المتاهلة الى الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم "نسخة الهادي شاكر" بتغلبه على مكارم المهدية بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الدور السادس عشر.



وسجل حمدي العبيدي ثنائية في الدقيقتين 5 و90 زائد 3 بينهما هدف مهدي الوذرفي في الدقيقة 90 زائد 1.



وسيواجه النادي الافريقي في الدور ثمن النهائي هلال مساكن الذي كان قد ازاح يوم الاحد الماضي مستقبل الرجيش بالفوز عليه بهدف دون رد.





وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي وفق عملية القرعة الموجهة (جميع المقابلات تنطلق على الساعة 13 و30 دق):



الاحد 19 فيفري 2023

في قربة

الملعب التونسي - النجم الساحلي

في المتلوي

نجم المتلوي - هلال الشابة

في القصرين

مستقبل القصرين - الاولمبي الباجي

في 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - قوافل قفصة

في الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - النادي الصفاقسي

في منزل بورقيبة

الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة

في حمادي العقربي برادس

النادي الأفريقي - هلال مساكن



الاربعاء 22 فيفري 2023

في حمادي العقربي برادس رادس

الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان



