كأس دافيس: المنتخبان التونسي والقبرصي يفترقان على التعادل 1-1 في ختام اليوم الاول

افترق المنتخبان التونسي والقبرصي على نتيجة التعادل 1-1 في اعقاب المواجهتين الاوليين ضمن اليوم الافتتاحي من منافسات "البلاي أوف" الخاصة بالمجموعة الثانية لكأس دافيس للتنس التي اقيمت اليوم الجمعة بالحي الوطني الرياضي بالمنزه.



وكانت بداية العناصر الوطنية متعثرة بعدما انقاد إسكندر منصوري المصنف 279 عالميا في المباراة الاولى الى خسارة مفاجئة أمام بتروس كريسوكوس المصنف 990 عالميا بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 4-6 و6-7 قبل ان يتدارك معز الشرقي المصنف 364 عالميا الموقف ويمنح المنتخب التونسي نقطة التعادل 1-1 بتغلبه على مينلاوس إيفستاثيو المصنف 894 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-1 و3-6 و6-2.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد مالك الجزيري مدرب وقائد المنتخب التونسي أنّ المباراتين كانتا في غاية الصعوبة معبّرا عن تحسره على عدم تحقيق الفوز في المقابلة الاولى وكسب الاسبقية قبل الحسم النهائي في المواجهة غدا السبت.

وبيّن أنّ خسارة اسكندر منصوري في اللقاء الأول مثلت مفاجأة غير سارة خصوصا في ظل تفاوت التصنيف العالمي واصفا المقابلة بـ"الفخ".

كما اعرب عن الاعتقاد أنّ معز الشرقي كان بامكانه حسم نتيجة المباراة الثانية في مجموعتين دون الاحتكام الى جولة ثالثة فاصلة خصوصا وأنّ الشرقي يعد من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات وقد توّج في الفترة القليلة الماضية بدورة فيوتشر على حد قوله.

وأبرز مالك الجزيري أنّ حظوظ المنتخب التونسي وافرة للفوز غدا في بقية المواجهات معتبر أنّ لقاء الزوجي يعد الأهم باعتباره سيمنح المنتخب المنتصر أسبقية معنوية هامة قبل اللقاء الرابع والثالث في الفردي.

وتقام غدا السبت الجولة الثانية من المواجهة بين المنتخب التونسي ونظيره القبرصي والتي ستنطلق بلقاء الزوجي بين الثنائي مالك الجزيري المصنف 437 عالميا وعزيز دوقاز المصنف 285 عالميا من جهة والثنائي سارجيس كيراتزيس المصنف عالميا واليفتيروس نيوس المصنف عالميا من جهة أخرى.

كما يتضمن البرنامج مقابلتين في منافسات الفردي الاولى بين إسكندر منصوري ومينلاوس إيفستاثيو والثانية بين معز الشرقي وبتروس كريسوكوس.







