انطلقت، اليوم الخميس بالحمامات، أشغال المؤتمر الثاني للمعهد العالمي للتجديد العربي تحت شعار "مجتمع المعرفة العربي والتنمية الانسانية تحديات وابعاد"، لتتواصل على مدى 5 أيام بمشاركة 225 من باحثين ومحاضرين ومختصين من تونس ومن عديد البلدان العربية، اضافة الى عدد من الاكاديميين العرب المقيمين بجميع انحاء العالم.



وأبرزت مديرة فرع المعهد العالمي للتجديد العربي بتونس ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر زهية جويرو أهمية هذا المؤتمر في خلق تفاعل بين الباحثين والمختصين من مختلف البلدان العربية حول رهانات تأسيس مجتمع المعرفة في البلدان العربية "التي تحتاج الى تثمين الثورة التكنولوجية وما تزال في مرحلة استهلاك المعرفة الجديدة ولا تنتجها بالقدر الكافي"، وفق تصريحها.



وبينت ان المؤتمر سيشهد تقديم 120 ورقة بحثية اضافة الى 11 ورقة بحثية ستعرض في مؤتمر الشباب الذي ينعقد بالتوزاي مع المؤتمر الدولي، موضحة ان تنظيم المؤتمر بالشراكة مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتجية وكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة يؤكد التوجه العلمي والبحثي لهذه التظاهرة التي تسعى الى دفع ديناميكيات البحث العلمي العربي وانتاج المعرفة القابلة للتوظيف في البلدان العربية.

وسيبحث المؤتمر بالخصوص في أبعاد مجتمع المعرفة والتنمية الانسانية وتحدياتهما خاصة المتعلقة بالبعد التعليمي والبعد الثقافي بالاضافة الى الابعاد الاجتماعية والاقتصادية، التي ستفتح لها حلقات نقاش في اطار 17 ورشة عمل وفق عدد الوحدات البحثية التي يعدها المعهد العالي للتجديد العربي، وفق ذات المتحدثة.

ولاحظت رئيسة اللجنة العلمية ان مخرجات المؤتمر العلمي التي ستترجم التفكير ضمن الافق العربي الواسع في قضايا مشتركة ستجمع وتنشر في كتاب يجمع كل اعمال المؤتمر ليكون وثيقة مرجعية توضع على ذمة الباحثين وعلى ذمة أصحاب القرار للاستئناس بها في صياغة سياسات البحث والتجديد والتنمية المستدامة في البلدان العربية.



