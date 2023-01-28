توزر: "حرائر الواحة" مشروع تكويني موجه للفتيات بهدف نشر ثقافة تثمين مخلفات النخيل

تنفذ جمعية المرأة الواحية للتنمية المستدامة بتوزر مشروع "حرائر الواحة 2" وهو مشروع ممول من وزارة الشؤون الثقافية وموجه الى الفتيات بغية تكوينهن في المجال الحرفي في اختصاصات فنية تثمن مكونات ومخلفات النخيل وفق فريدة لعيمش رئيسة الجمعية.

وبينت لعميش في تصريح لوات أن المشروع انطلق منذ 21 جانفي ويمتد لأربعة أسابيع من خلال اختيار مجموعة من المنتفعات في منطقة من مناطق الولاية نهاية كل أسبوع حيث وقع الانطلاق بمنطقة الشبيكة من معتمدية تمغزة يومي 21 و22 جانفي تلتها منتفعات من مدينة توزر من خلال دورة ثانية احتضنتها روضة أبي القاسم الشابي يومي 27 و28 جانفي. وتليها دورة ثالثة لفائدة نساء قرية عين الكرمة من معتمدية تمغزة يومي 4 و5 فيفري وتختتم التظاهرة بيوم تكويني موجه لذوي الاحتياجات الخاصة يحتضنها فضاء عنق الجمل من معتمدية نفطة وذلك يوم 11 فيفري.

ويقدم المشروع أنشطة تكوينية متنوعة تشمل ورشات النحت على ضلوع النخيل بتأطير من الحرفي فتحي داسي والرسم بالنار على خشب النخيل إضافة الى ورشات في صناعة طبق بالسباط وتغليفه وتزويق وتلوين منتجات مصنوعة من سعف النخيل مع عرض لمأكولات تقليدية منها مأكولات تعد من أنواع التمور التي تنتجها واحات الجريد.

ولفتت الحرفية فريدة لعيمش رئيسة الجمعية الى أن التركيز في الورشات وجه للنقش الفني على ضلوع النخيل المسمى محليا ب"الكرشاف" باعتباره من الاختصاصات الحرفية والفنية المطلوبة في السوق حاليا مضيفة أن المنتفعات من 18 سنة فما فوق وهن من بين الحرفيات أو الطالبات وغيرهن ممن ترغبن من اتقان الحرف المرتبطة بالواحة ويتم في مرحلة أولى تمكينهن من تكوين في التصميم تليها الورشات الحية باستعمال مخلفات النخيل.

ويتمثل الهدف وفق نفس المصدر في تثمين المواد الأولية المتمثلة في جميع مخلفات ومكونات النخلة وهي مواد متوفرة ودائمة وفق قولها وتوفر منتوجا فنيا متنوعا وتتوفر جميع الاختصاصات الحرفية المرتبطة بالواحة على غرار تثمين المخلفات أو تصنيع التمور وتحويلها على ميزة ترويجية عالية وفق تأكيدها.

وكان المشروع الأول حرائر الواحة 1 الذي نفذ العام الماضي اهتم باختصاصات أخرى مرتبطة بالواحة على غرار نوى التمر والقطمير والسعف والليف وذلك بهدف ابراز إمكانية تثمين وتصنيع كافة مكونات النخلة وتحويلها الى أعمال فنية تفتح موارد رزق للنساء وفق قولها.





