كاس تونس (الدور التمهيدي الرابع): نتائج المباريات

في ما يلي نتائج مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 -نسخة الهادي شاكر- والتي دارت اليوم الجمعة :

الجمعة 27 جانفي 2023

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - مستقبل قابس 1-صفر

في ملعب تبلبو البلدي

تبلبو الرياضية - شبيبة العمران صفر-4

في ملعب المظيلة الاصطناعي

نادي المظيلة - هلال مساكن صفر-صفر (4-5 ركلات الترجيح)

في ملعب بوحجلة الاصطناعي

بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة 3-1

في ملعب القصور الاصطناعي

صافية القصور - غزال البقالطة 1-2 (بعد تمديد الوقت)

في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني 2-1

في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - النادي القربي 1-صفر

في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي

ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي صفر-1

في ملعب بوحجر الاصطناعي

الأهلي الحجري - اتحاد بوسالم صفر-2 (بعد تمديد الوقت)

في ملعب البطان الاصطناعي

جمعية البطان - جريدة توزر صفر-1

في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي

تقدم ساقية الدائر - مستقبل القصرين 2-2 (4-5 ركلات الترجيح)

في ملعب بوشمة الاصطناعي

أمل بوشمة - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2-2 (4-5 ركلات الترجيح)

في ملعب العواني القيروان

الشبيبة القيروانية - الملعب الصفاقسي صفر-صفر (4-5 ركلات الترجيح)

في ملعب بن عروس المعشب

سبورتينغ بن عروس - نادي الحمامات صفر-2

في ملعب القطار الاصطناعي

فجر القطار - أمل جربة صفر-2

في ملعب سيدي بوزيد الاصطناعي

لسودة الرياضية - مقرين الرياضية 1-2 (بعد تمديد الوقت)











