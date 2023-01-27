كاس تونس (الدور التمهيدي الرابع): نتائج المباريات

كاس تونس (الدور التمهيدي الرابع): نتائج المباريات

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 17:22 قراءة: 1 د, 7 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 -نسخة الهادي شاكر- والتي دارت اليوم الجمعة :
الجمعة 27 جانفي 2023
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس 1-صفر
في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران صفر-4
في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن صفر-صفر (4-5 ركلات الترجيح)
في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة 3-1
في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة 1-2 (بعد تمديد الوقت)
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني 2-1
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي 1-صفر
في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي صفر-1
في ملعب بوحجر الاصطناعي
الأهلي الحجري - اتحاد بوسالم صفر-2 (بعد تمديد الوقت)
في ملعب البطان الاصطناعي
جمعية البطان - جريدة توزر صفر-1
في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر - مستقبل القصرين 2-2 (4-5 ركلات الترجيح)
في ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2-2 (4-5 ركلات الترجيح)
في ملعب العواني القيروان
الشبيبة القيروانية - الملعب الصفاقسي صفر-صفر (4-5 ركلات الترجيح)
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - نادي الحمامات صفر-2
في ملعب القطار الاصطناعي
فجر القطار - أمل جربة صفر-2
في ملعب سيدي بوزيد الاصطناعي
لسودة الرياضية - مقرين الرياضية 1-2 (بعد تمديد الوقت)





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