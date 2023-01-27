افتتح، الجمعة، بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مركز التصميم بالدندان لتكوين ومرافقة الحرفين والمصممين والباعثين الشبان والطلبة، الذي انجزه الديوان بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ضمن مشروع "تونس الإبداعية"، بكلفة 5ر1 مليون دينار ممولة من الإتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي



وتتضمن مكونات المشروع، الممتد على طابقين بمساحة الف متر مربع، فضاء لاستقبال المبتكرين في عالم الموضة والتصميم والحرفيين المختصين في حرف الإكساء والخياطة الرفيعة والنسيج والجلود والأحذية وقاعة تكوين وقاعة إجتماعات وفضاء مخصص للمعارض فيما خصص الطابق العلوي للعمل المشترك وعقد الاجتماعات واللقاءات المهنية كما يحتوي على مركز للتوثيق ومكتبة وورشة تصميم مجهزة بأحدث التجهيزات والإمكانيات.

وأكد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، في تصريح اعلامي على هامش حفل الافتتاح، ان هذا المشروع المندرج ضمن استراتيجية الدولة لتطوير مردودية قطاع الصناعات التقليدية، سيكون حاضنة أفكار ومشاريع وخدمات، للحرفيين المبتكرين وللمصممين وحاملي أفكار المشاريع والباعثين في مجال الصناعات التقليدية والباحثين والطلبة والممولين والهياكل الإدارية ذات العلاقة .

ويشكل هذا المركز، وفق الوزير، جزء من منظومة متكاملة تسعى الدولة من خلالها لتوسيع ثقافة التجديد والابتكار والامتياز بصفة خاصة وتطوير وتحديث القطاع بصفة عامة والذي يكتسى أهمية كبرى كحافظ للهوية التونسية وللجانب التراثي المادي واللامادي لتونس فضلا عن الإمكانيات الكبرى والقدرة التشغيلية والتصديرية العالية التي يتوفر عليها

واضاف ان القطاع يساهم في الناتج الوطني الخام بنسبة 4,5 بالمائة مؤهلة للارتفاع الى 6 بالمائة في السنوات القادمة عبر المخطط الوطني لدفع الصناعات التقليدية الذي تعد مساهمته في التصدير ضعيفة سابقا بنسبة 2 بالمائة في الصادرات الجملية ، وقد سجلت هذه السنة ولأول مرة في تاريخه عائدات تصدير ب150 مليون دينار سيتم الحرص على رفعها في السنوات القادمة الى 500 مليون دينارفي غضون 2026

ويُعدّ القطاع وفق الوزير، عنصرا محركا للمبادرة الخاصة والتشغيل بتنوع اختصاصاته التي تشمل 76 مهنة حرفية حيث يشغل قرابة 300 ألف حرفي في مختلف جهات الجمهورية منهم 176 ألف حرفي حامل لبطاقة مهنية (83% منهم إناث) و2000 مؤسسة حرفية مسجلة لدى الديوان.



ويكتسي المركز الجديد، الذي يعد ثمرة تعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومشروع «تونس الإبداعية «، أهمية كبرى وافاقا واسعة بفضل تموقعه ما بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمعهد العالي لتكنولوجيات التصميم والقرية الحرفية



كما يقدم خدمات متجددة لمرافقة خصوصية وحسب الحاجة كالتكوين الفني وجلسات لتصوير المنتوج حتى يتمكن رواد المركز من تطوير أنشطتهم وينفتح على احتضان برامج شراكة وتعاون مع معاهد الفنون والحرف، لدعم الخدمات المسداة للحرفيين والمصممين، اضافة الى احتضان جملة من التظاهرات كالندوات واللقاءات وورشات العمل لتحفيز تبادل الأفكار والتعاون بين المبتكرين والمبدعين

ويعد هذا المراكز الرابع من نوعه الذي تم بعثه في اطار نفس البرنامج وفق تصريح المستشار التقني ل"مشروع تونس الإبداعية" طلال سهميم لوات ، وذلك بعد انجاز الأول في نابل في2018 ، والثاني في النجمة الزهراء في 2022، والثالث في المهدية، على ان تتدعم شبكة من مراكز الخدمات في مختلف الولايات لفائدة الحرفيين والمصممين بمركز خامس في قابس وسادس في الكاف خلال هذه السنة ، وذلك لتحسين القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية في جميع أنحاء البلاد..

يذكر ان موكب افتتاح هذا المركز الجديد حضره وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، ووزير التكوين والتشغيل، نصرالدين نصيبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وسفير الإتحاد الأوروبي "ماركوس كورنارو" وسفير إيطاليا بتونس "فابريزو ساجيو " والمنسق القار لمنظمة الأمم المتحدة بتونس وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووالي من



