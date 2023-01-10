تنظم بلدية بن عروس مناظرة مشاريع وأفكار للجمعيات وللمتساكنين في مجالات الشؤون الاجتماعية والطفولة، تهدف إلى اختيار أفضل الأفكار والمشاريع المتعلقة بالمجال الاجتماعي وبقطاع الطفولة ، وهي تستهدف المواطنين والمواطنات والجمعيات والمنظمات من خلال تحفيزهم ماليا لإطلاق هذه الأفكار والمشاريع ، وقد حدّد آخر اجل لتقديم المشاريع ليوم 20 جانفي المقبل، وفق رئيس البلدية ظافر الصغير.



واوضح الصغير ل"وات" ان المجلس البلدي اختار طرح هذه المبادرة على عموم المواطنين في إطار اعتماد مبدأ التشاركية والشفافية، واعتبر ان نجاحها سيؤسس لقاعدة تعامل جديدة سيتم اعتمادها مستقبلا في باقي المجالات سواء الاقتصادية او الثقافية او غيرها ، وتوفر البلدية من خلال هذه المبادرة تمويلات لفائدة الجمعيات والمنظمات ولعموم المواطنين بعد تقديم أفكار وتصورات ورؤى لمشاريع في المجالين المحددين وذلك في إطار دعم التشاركية بين البلدية والمجتمع المدني.



وتسعى البلدية من خلال هذه المبادرة، وفق نفس المصدر، إلى تقديم تمويلات بين 5 الاف دينار للافكار والتصورات المتوجة التي يقدمها المواطنون و15 ألف دينار للأفكار التي يقع اختيارها من بين مشاريع الجمعيات .



ويشترط في الجمعيات التي ترغب في الترشح لهذه المناظرة ان تكون مسجلة في منظومة "دفتر" daftar" الالكترونية التي وضعتها البلدية ، وان تكون ناشطة في إحدى المجالين سواء الاجتماعي أو في مجال الطفولة ، وان لاتتجاوز كلفة المشروع الـ15 ألف دينار، وترسل مطالب المشاركة عن طريق البريد الالكتروني للجنة الفرز التي تم تكليفها للغرض.



وبالنسبة للمواطنين والمواطنات يشترط أن تكون الأفكار والمشاريع المقدمة في المجالين المذكورين، ويتم تقديمها بعد سحب الاستمارة من الموقع الالكتروني للبلدية او من مقر البلدية والدوائر الراجعة لها بالنظر وتعميره بالبيانات المطلوبة وإيداعه بمكتب الضبط بالمقر المركزي للبلدية .



وسيقع الاعلان عن النتائج بعد انتهاء اجال استقبال طلبات المشاركة في الفترة الممتدة من 21 جانفي الى 31 من الشهر ذاته ، وهو الموعد النهائي لتوقيع العقود ومن ثمة الانطلاق في بلورة هذه المشاريع والأفكار في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ إمضاء العقود .



