أنس جابر: هدفي إحراز الألقاب الكبرى في التنس خلال 2023

أكدت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا لتنس السيدات، أن العام 2022 كان مميزا بالنسبة لها، وستقوم بكل ما في وسعها لإحراز أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في العام 2023، بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون وكذلك فلاشينغ ميدوز العام الماضي.



وأضافت، في تصريح لها، اليوم السبت، على هامش مشاركتها في دورة أديلايد الأسترالية، حيث صنفت في المركز الأول: "كنت جاهزة للتتويج في تلك السنة (2022)، لكن هذا لم يحصل، وسأقوم بكل ما في وسعي للفوز ببطولة في "الغراند سلام" يجب أن أقوم بذلك".

وخسرت جابر في العام 2022 نهائي ويمبلدون بثلاث مجموعات أمام الروسية إيلينا ريباكينا في جويلية الماضي، ثم نهائي فلاشينغ ميدوز بعد شهرين أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.



وأضافت: "ما يهم في العام 2023 أن ألعب بثقة كبيرة وبتركيز شديد، وأنا سعيدة للحصول على تجربة خوض مباراتين نهائيتين في الغراند سلام".

وتابعت "لقد عملت جاهدة لتحسين أمور كثيرة، ولدي شعور بأن هذه السنة ستكون مميزة كثيرا لي, فقد أعطيت كل شيء، وعملت بجهد خلال التدريبات ووصلت إلى الجاهزية المطلوبة".

وأعفيت جابر من خوض الدور الأول في أديلايد، وتستهل مشاركتها ضد الفائزة بين الرومانية سورانا كيرستيا ولاعبة متأهلة من التصفيات.





