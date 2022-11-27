المغربي حكيم زياش: الفوز على بلجيكا يمنحنا دافعا إضافيا لمواصلة الانتصارات

أعرب حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين اليوم الاحد وتصدّره مؤقتاً للمجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال زياش الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام بلجيكا: إن الفوز تحقق بمجهود جميع أبناء المغرب من جهاز فني ولاعبين وطاقم طبي وجماهير وفيّة وقفت مع المنتخب بكل قوة ودعمته في المباراة الماضية أمام كرواتيا وواصلت تشجيعها أمام بلجيكا.



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وأضاف زياش: "كنا ندرك صعوبة المباراة وقد دخلنا للملعب بتركيز كبير على الفوز من أجل الوصول للنقطة الرابعة في بحثنا عن التأهل للدور ثمن النهائي".وأرجع زياش الفوز إلى الروح العالية التي تحلّى بها لاعبو المنتخب والمسؤولية في التعامل مع المباراة بشقيها الدفاعي والهجومي، أمام المنتخب البلجيكي، أفضل منتخبات العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.وأكد النجم المغربي أن التزام اللاعبين بالمهام والواجبات داخل الملعب مهّد الطريق لتحقيق الفوز، مبيناً أن المنتخب المغربي لديه الكثير من القدرات التي ستظهر مع مرور الوقت في المونديال.وأشاد حكيم زياش بزملائه اللاعبين والجهود التي بذلوها في الملعب من أجل الفوز، كاشفاً عن أنهم كلاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم، لأن الفوز فقط هو الطريق للتأهل للدور التالي، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة المُواصلة بالأداء ذاته من أجل تحقيق هدفهم للوصول لأبعد نقطة في النسخة الحالية من المونديال.ولفت اللاعب إلى أن الفوز الذي تحقق على المنتخب البلجيكي سيمنح المنتخب دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل في المواجهة المقبلة أمام كندا.