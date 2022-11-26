16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي: أصوات نساء وفضاء التياترو ينظمان عروضا فنية لطرح قضايا العنف وتأثيره على الضحايا

تنظم جمعية "أصوات نساء" بالتعاون مع فضاء "التياترو" بالعاصمة من 29 نوفمبر الجاري إلى غاية 1 ديسمبر المقبل، عروضا فنية وحلقات نقاش تطرح قضايا العنف وتأثيره على الضحايا، وذلك في إطار الحملة الدولية " 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".





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يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022س 18: عرض مسرحية وحدانية.س 19:30: حلقة نقاش حول جرائم قتل النساء في تونس.يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022س 18: عرض راقص لأمال لعويني.س 19:30: حلقة نقاش حول العنف الجنسي بين المحرم وتحرير الكلمة للنساء.يوم الخميس 1 ديسمبر 2022س 18: مسرحية عسل وشمس وذهب.س 19:30: تقاطعية النضالات ضد العنف المبني على النوع الإجتماعي.ويشار إلى أن الحملة الدولية " 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي"، تنطلق سنويا بداية من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة لتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2022.