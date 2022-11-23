الجامعة العامة للصحة تقرر تأجيل يوم "الغضب الوطني" المزمع تنفيذه الخميس 24 نوفمبر الجاري


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 16:59 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قررت الجامعة العامة للصحة، اليوم الأربعاء، تأجيل يوم "الغضب الوطني" بقطاع الصحة الذي كانت دعت إلى تنفيذه يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 للمطالبة بترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين.


ويأتي قرار التأجيل، إثر الاتفاق في جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة، على إتمام إجراءات وتراتيب ترسيم الاعوان الوقتيين والمتعاقدين المنظرين في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2022، حسب ما جاء في محضر الاتفاق الذي نشرته جامعة الصحة.

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كما تعهدت سلطة الاشراف بضمان استمرارية تأجير الاعوان المتعاقدين والوقتيين الى غاية تسوية وضعيتهم بالترسيم، حسب ذات الوثيقة.

وأكدت رئيسة ديوان وزير الصحة الهام كريم، خلال إشرافها على هذه الجلسة، التزام الوزارة برعاية منظوريها وحفظ حقوقهم وحمايتها وحرصها على تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الجامعة العامة للصحة.
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يذكر أن الجامعة العامة للصحة كانت قد دعت منظوريها في بلاغ أصدرته يوم 18 نوفمبر الجاري الى الانخراط في يوم غضب وطني في 24 نوفمبر الجاري للمطالبة بتطبيق المحاضر القطاعية والمركزية المتعلقة بالترسيم الفوري.

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