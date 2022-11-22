عيسى العيدوني يفوز بجائزة رجل مباراة تونس - الدنمارك

فاز لاعب المنتخب التونسي عيسي العيدوني بجائزة رجل المباراة في اعقاب المواجهة التي جمعت بين المنتخب التونسي ونظيره الدنماركي اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم قطر 2022.







وقدم لاعب ارتكاز فرينكفاروس المجري مردودا غزيرا ونجح في غلق المنافذ في منطقة وسط الميدان بفضل قراءته الجيدة للعب وجاهزيته البدنية العالية بما مكنه من كسب العديد من الثنائيات التي جمعته بلاعبي المنتخب الدنماركي وقطع العديد من الكرات.

يذكر ان المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.



