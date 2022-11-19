آفاق تونس: الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم "نتيجية طبيعية لانعدام الكفاءة والفشل في إدارة شؤون الدولة"

اعتبرت الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس، في بيان أصدرته مساء الجمعة، أن الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم هي "نتيجة طبيعية لانعدام الكفاءة والفشل" الواضح في إدارة شؤون الدولة، رغم "انفراد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم وامتلاكه لكل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية"، وفق نص البيان.





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وأكد الحزب إدانته لكل الإجراءات، التي وصفها بـ"القمعية"، والتي قال إنها "تهدف إلى الحد من الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان"، مشددا، في الإطار ذاته، على أن "الممارسات التسلطية البائدة لن تؤدي سوى إلى سقوط مرتكبها".وفي هذا السياق، عبر الحزب عن استنكاره الشديد لاستعمال القوة ضد المسيرة السلمية لأهالي جرجيس (ولاية مدنين) التي انتظمت اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن فاجعة غرق أبنائهم جوبهت بـ"إهمال وسلبية من قبل السلطات المركزية والجهوية"، إلى جانب "إمتناع رئيس الجمهورية عن بذل العناية اللازمة في هذه الأزمة".يذكر أن الرئيس قيس سعيد، كان صرح يوم الجمعة، بخصوص الوضع هناك، بأن "الوصول إلى الحقيقة سيكون في القريب"، معتبرا أنه هنالك "أطراف تحاول إفساد القمة (الفرنكوفونية)". وقال "إن الحل يعود إلى الدولة، ومن يريد أن يعمل على تأجيج الأوضاع لإفساد هذه القمة، فليعلم أنه قد فشل.."، وفق عبارته.وخرج متساكنو معتمدية جرجيس، في وقت سابق يوم الجمعة، بأعداد كبيرة بين عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية (غرق يوم 21 سبتمبر 2022) ومسانديهم في الحراك الشعبي، في مسيرة حاشدة في اتجاه جزيرة جربة، توقفت بمفترق المنطقة السياحية بجرجيس قبل أن تصل إلى الطريق الرومانية القنطرة، الرابطة بين جربة وجرجيس، وذلك بسبب وجود حاجز أمني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة.