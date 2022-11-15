سعد بقير  يعرب عن استيائه بعد قرار استبعاده  من قائمة المنتخب الوطني

اعرب اللاعب الدولي التونسي سعد بقير عن استيائه بعد قرار استبعاده من قائمة ال26 لاعبا التي ستمثل المنتخب التونسي لكرة القدم في كاس العالم التي تفتتح يوم الاحد المقبل في الدوحة .





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وقال بقير في اتصال عن بعد مساء اليوم مع برنامج "الحوار سبور" في قناة الحوار التونسي انه شعر بالظلم بسبب استبعاده من المنتخب معلنا عدم رغبته في اللعب مع المنتخب الوطني مستقبلا.وقال انه سيبقى مشجعا للمنتخب التونسي متمنيا لزملائه في المنتخب التوفيق في كاس العالم في قطر.ومن جهة اخرى اجمع محللون فنيون ولاعبون سابقون على غرار اسامة السلامي ومجدي التراوي وعمار الجمل في استوديو " الحوار سبور" على ان اللاعب سعد بقير يستحق البقاء ضمن مجموعة المنتخب الوطني المشارك في كاس العالم 2022 باعتبار ما يتميزبه من امكانيات فنية لافتة .ويذكر ان سعد بقير لاعب ابها السعودي شارك في تربص المنتخب التونسي في مدينة الدمام السعودية خلال الاسبوع الاخير قبل ان يتم استبعاده اليوم من مجموعة ال26 لاعبا التي ستمثل المنتخب الوطني في كاس العالم 2022 .ووجد سعد بقير تعاطفا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي من احباء المنتخب التونسي معتبرين انه يستحق التواجد ضمن المنتخب.واصدرت الهيئة المديرة للإتحاد الرياضي بتطاوين بلاغا اعربت فيه عن " الدهشة والإستغراب " لقرار مدرب المنتخب الوطني إستبعاد اللاعب الاسبق لفريق الاتحاد سعد بڨير من قائمة المنتخب المشاركة في المونديال.وكان مدرب المنتخب التونسي سعد بقير اعلن اليوم عن قائمة من 26 لاعبا ضمت اربعة حراس وغاب عنها بالخصوص سعد بقير واسامة الحدادي وسيف الخاوي