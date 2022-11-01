الكاف: انطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بتراجع الصابة

افتتح اليوم الثلاثاء موسم جني وعصر الزيتون بولاية الكاف، وذلك بإحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية الكاف الشرقية ووسط تقديرات تشير إلى تراجع صابة هذه السنة إلى حدود 9500 طنّ منها 8000 طنّ زيتون زيت والبقية زيتون طاولة، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية آمنة بربوش.





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وقالت بربوش، في تصريح لـ"وات"، إن إنتاج الموسم الحالي يعتبر ضعيفا مقارنة بالمواسم الفارطة، وذلك نتيجة العوامل المناخية الصعبة وخاصة طيلة فصل الصيف والذي تميز بحرارة شديدة أثّرت على المزروعات خاصة البعلية منها وعلى الإنتاج بصفة عامة الذي قدر بحوالي 1750 طنا من الزيت وحوالي 1500 طنا من زيتون الطاولة.وأشارت إلى أنّ الموسم الجديد سيوفر 90 يوما من العمل لفائدة حوالي 1250 عاملا، مؤكدة أنه تم تفقد كل المعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها للتصرف في مادة المرجين، ومدى تطبيق كل الإجراءات المتخذة لحماية المحيط والتصرف السليم في هذه المادة، وفق قولها.