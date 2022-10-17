نيمار سيدلي بشهادته يوم الثلاثاء في صفقة انتقاله لبرشلونة في 2013

من المقرر أن يدلي نيمار مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان بشهادته يوم الثلاثاء في محاكمته بعد اتهامات بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

وبجانب نيمار (30 عاما) سيمثل أمام المحاكمة ثمانية أشخاص ومنهم والدا اللاعب وممثلو الناديين ورئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريجيز.



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ونفى كل المتهمين ارتكاب أي مخالفة.ووافق القاضي خوسيه مانويل ديل آمو سانشيز على طلب فريق الدفاع عن نيمار بأن يدلي بشهادته يوم الثلاثاء بدلا من يوم الجمعة، كما كان مخططا، في ظل ارتباط باريس سان جيرمان بمباراة في هذا اليوم.ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 مليون دولار) بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق روسيل وتغريم النادي الإسباني 8.4 مليون يورو.وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المائة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.وطالبت الشركة بعقوبة أشد على نيمار بالسجن خمس سنوات وغرامات بقيمة 149 مليون يورو مع حرمانه من اللعب خلال مدة العقوبة التي يحددها القاضي.وأعفى القاضي نيمار وباقي المتهمين من استكمال باقي جلسات المحاكمة.ووصل نيمار إلى برشلونة اليوم الاثنين بطائرة خاصة قادما من باريس حيث يقيم هناك.وتحدث نيمار، الذي ارتدى ملابس سوداء، ووالده إلى روسيل وتبادلوا المزاح في ردهة المحكمة قبل بدء المحاكمة بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل.وبدا نيمار، الذي جلس على مقاعد المتهمين، مشتتا في بعض الأحيان ينظر إلى أسفل ويتثاءب.وضحك نيمار عندما قال القاضي إنه يجب أن يكون متعبا بعد تسجيله الهدف الوحيد في فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك مرسيليا يوم الأحد.وقالت المحامية ماريا ماسو من مؤسسة بيكر والتي تدافع عن نيمار وعائلته إن اللاعب لم يرتكب أي جريمة وإن المحاكم الإسبانية تفتقر للولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار لأن صفقة الانتقال تتعلق بلاعب ومواطنين من البرازيل.وخسر نيمار، وهو لاعب مهم بمنتخب البرازيل الذي يخوض نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل، طعنا أمام المحكمة العليا الإسبانية في 2017 ما مهد الطريق أمام محاكمته.وقالت شركة (دي.آي.إس) الأسبوع الماضي إن القيمة الحقيقية لانتقال نيمار بين سانتوس وبرشلونة كانت 82 مليون يورو، بينما ظهرت 17 مليون يورو فقط في التحويل الرسمي.