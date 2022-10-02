أريانة: 15800هك للزراعات الكبرى الخريفية لموسم 2023/2022 وتوسع في زراعة القمح الصلب

تبلغ المساحة المخصصة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2022/2023 بولاية أريانة 15800هك بزيادة قدرها 1350 هك مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي.





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وحسب المعطيات التي تحصلت عليها /وات/ من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سيتم تخصيص 8400 من هذه المساحة لزراعة الحبوب بزيادة تقدر بـ 650 هك مقارنة بالموسم المنقضي، منها 5200 هك للقمح الصلب و500 هك للقمح اللين و2500 للشعير و200 هك للتريتيكال.وتندرج هذه الزيادة في المساحة المخصصة لزراعة الحبوب، وفق المصدر ذاته، في إطار الخطة الوطنية الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.وقد تم في هذا الصدد وضع برنامج لتحسيس المنتجين قصد التوسع قدر الإمكان في مساحات القمح الصلب مع ضرورة احترام التداول الزراعي.كما سيتم عقد جلسات عمل بالمندوبية بممثلي شركات الإحياء وأصحاب المقاسم الفنية وبعض كبار الفلاحين بهدف بلوغ 1000 هك كمساحة إضافية للقمح الصلب إضافة إلى تطبيق الحزمة الفنية اللازمة وإعداد برنامج إرشادي متكامل طيلة الموسم للرفع من مردودية الحبوب.ومن المنتظر أن يتم تنظيم أيام إعلامية بخصوص اختيار أصناف الحبوب وأهمية التداول الزراعي وتعديل آلة البذر التسميد الآزوطي ومكافحة الأعشاب الضارة والمستعصية وتعديل آلات الرش ومقاومة الأمراض الفطرية و تسيير الري (حسب توفر الإيرادات المائية) والحد من ضياع الحبوب عند الحصاد.وبخصوص الأعلاف الخريفية فقد تمت برمجة زراعة 5500 من القرط و100هك من السيلاج و1400 هك من الأعلاف الخضراء. كما سيتم أيضا تخصيص 10 هك لزراعة الفول و90 هك لزراعة الفول المصري.وفي قطاع الزراعات الصناعية فسيتم تخصيص 130 هك لزراعة السلجم الزيتي.ووفق المصدر ذاته تبلغ حاجيات الجهة من مستلزمات الإنتاج 6900 قنطار من البذور منها 3600 ق بذور عادية و 3300 ق بذور ممتازة، إضافة إلى 10000 طن من الفسفاط و2000 طن و3000 طن من الد.أ.ب و500 طن من الأمونيتر.وبشأن التقديرات النهائية لإنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2021-2022 تفيد المندوبية الحهوية للتنمية الفلاحية أنه تم إنتاج 185 ألف قنطار منها حوالي 140 ألف ق من القمح الصلب و8655 ق من القمح اللين و41900 ق من الشعير، إضافة إلى 3450 ق من التريتيكال وقد بلغت الكميات المجمعة 105767 قنطار أي ما يعادل 57% من الإنتاج الجملي للولاية.