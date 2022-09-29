صفاقس: توفير الماء صالح للشرب بالمدرسة الابتدائية قرقور الشرقية بعقارب ببادرة من المجتمع المدني

شهدت المدرسة الابتدائية قرقور الشرقية التابعة لمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس، تدشين بئر ماء صالح للشرب لفائدة التلاميذ والاطار التربوي بالمدرسة، وذلك ببادرة من المجتمع المدني وفي إطار دعم مجهود الدولة في توفير الماء في المؤسسات التربوية وبالتنسيق مع المدوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس1وصفاقس2.

وأفاد ثابت شرف الدين المدير التنفيذي لجمعية صفاقس الخيرية، الجهة المبادرة بتنفيذ هذا المشروع، في تصريح لـ"وات"، أن تكلفة البئر تقدر بحوالي 8 آلاف دينار، ويندرج ضمن مشروع مندمج يتضمن غراسة 50 شجرة زيتون لدعم موارد المدرسة.



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وأشار إلى سبق للجمعية ان أطلقت مبادرات وإسهامات في هذا المجال، حيث تمكنت من حفر بئر في قرقور المركز، وقرقور الشمالية سنة 2019، وبمدرسة الحلالفة بجبنيانة سنة 2021، وأخرى في بئر علي بن خليفة خلال السنة الجارية، ومن المنتظر ان تقوم بحفر 3 آبار أخرى مستقبلا.وذكر أن هذه المشاريع التي أطلقتها الجمعية وساهمت في إنجازها تندرج ضمن برنامج شهر المدرسة الذي اطلقته وزارة التربية سنة 2015 بهدف صيانة المدارس وتوفير الظروف اللائقة لكسب التعلّمات، على غرار بناء مطعم مدرسي في منطقة بولذياب التابعة لمعتمدبة عقارب وصيانة أقسامها سنة 2015 .من ناحيته، أعرب مدير المدرسة الابتدائية قرقور الشرقية، محسن البحري، عن ترحيبه بهذا الانجاز الذي ساهم في حل عديد الاشكاليات المتعلقة بالماء، سيما في المجموعة الصحية للتلاميذ، داعيا إلى التدخل من أجل غراسة اشجار مثمرة واشجار زينة حتى تصبح المدرسة فضاء ملائما يشجع على الدراسة وكسب التعلمات، والى توفير عون نظافة بالمدرسة التي يتولى حاليا الاطار التربوي تنظيفها قبل انطلاق الدروس.يذكر ان المدرسة الابتدائية قرقور الشرقية تعد حوالي 120 تلميذا بداية من التحضيري حتى السنة السادسة و10 اطارات تربوية و7 اقسام.