سيدي بوزيد:مشروع "حراير" لتحسين وضعية اكثر من 100 امراة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمديتي الرقاب والسعيدة

يتواصل ببادرة من جمعية "النساء أولا" بالرقاب انجاز عدد من الأنشطة ضمن مشروع "حراير" لفائدة أكثر من 100 امرأة يعملن بالقطاع الفلاحي من معتمديتي الرقاب والسعيدة بتمويل من منطقة كوسبي الايطالية.





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وأوضحت رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري في تصريح ل(وات) ان المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي وضمان انجاز تامين لهن ضد حوادث الشغل.وأشارت إلى ان النساء المعنيات بالمشروع سينتفعن بتكوين في صناعة الحلويات والعصائر والمربى وصناعة الصابون بالإضافة الى تنمية معرفتهن بأهمية التوقي من المواد الكيميائية.ويتضمن المشروع زيارات ميدانية للعاملات بالقطاع الفلاحي والتعرف على احتياجاتهن وتدريبهن على الإسعافات الأولية فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية حول أهمية الصحة الإنجابية والجنسية والآثار السلبية للمواد الكيميائية المستخدمة في العمل الفلاحي.