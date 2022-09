Tunisie : À quoi sert un gouvernement, s’il ne peut anticiper ?

Amine BEN GAMRA (*)





Actuellement dans notre cher pays, la misre sest insre petit petit dans lespace public. Le riz, le sucre, le caf, lhuile, les cigarettes et la liste des produits de premire ncessit devenus introuvables sallonge de jour en jour.Au dbut de la pnurie de sucre, le ministre de la Sant avait fait une campagne sur le thme du sucre nuisible pour la sant. En fera-t-il de mme pour le tabac maintenant que le gouvernement ne peut plus acheter de cigarettes ? À moins que, comme laccoutume, on impute des spculateurs la disparition de certaines denres plutt que de reconnatre que les caisses de lÉtat sont vides et que le gouvernement est dfaillant.Mme sur le march parallle, la plupart des denres manquent. Ce qui se passe actuellement nest pas vraiment une question de spculation.Le lait va rejoindre les absents des rayonnages, la filire se porte trs mal. Beaucoup dleveurs baissent les bras et vendent leurs vaches. La diminution du cheptel est estime entre 20 % et 30 % sur les trois dernires annes. La filire est en train de mourir. Le problme de la pnurie de lait est saisonnier, on rumine les mmes dolances tous les ans sans que a samliore. Ce risque deffondrement du secteur nest quun dysfonctionnement parmi dautres dune conomie tunisienne en berne, comme le prouvent les pnuries de ces dernires semaines. La production de crales ne couvrira pas les besoins des Tunisiens au-del de novembre.Leffet boule de neige subit une acclration et lavalanche nest pas loin, elle aura la forme dchances de la dette de plus en plus lourdes.Aprs une dcennie chaotique, la Tunisie nest plus une contradiction ou un mirage prs. Les citoyens qui revendiquaient notamment un mieux-tre conomique sont fortement impacts par une crise qui nest pas de leur fait mais dont ils subissent tous les effets. Ils sont las de patienter, de prendre sur eux et dtre mis devant le fait accompli.Jusqu quand va-t-on continuer de parler de rformes structurelles pour relancer une conomie tunisienne en panne. Des dclarations officielles qui napportent rien de nouveau. Il sagit de redites soporifiques qui cherchent donner limpression que le gouvernement travail, or, en ralit ces chers ministres continuent de faire du surplace. Il faut attendre les subventions trangres dcaisses la faveur dun vnement international ou dun autre pour effectuer une htive et approximative rhabilitation de lurbain.Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie