تونس تشارك في الدورة 18 للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة في السنغال

تشارك تونس في أشغال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة حول "ضمان رفاهية الشعوب وديمومة البيئة في إفريقيا"، التي تحتضنها العصمة السنغالية داكار، يومي 15 و16 سبتمبر 2022، بحضور وزراء ورؤساء وفود قدموا من 54 بلدا افريقيا





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وحضرت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، جلسة نقاش حول أهمية دور غاز الميثان في الحفاظ على مستقبل مناخي آمن، نظمتها الحكومتان السنغالية والأمريكية.وتمحورت هذه الجلسة حول ضرورة التقليص من غاز الميثان ودوره في التنمية عموما وفي الأمن الغذائي وقطاع الصحة بالخصوص إضافة الى الدور الريادي لإفريقيا في الحد من انبعاثات هذا الغاز لاسيما في مجالات التصرف في النفايات والإنتاجية الزراعية واستغلال المحروقات وادراج في مخططات العمل الوطنية للمناخ.وتطرق المشاركون في هذه الجلسة التي حضرها، أيضا، وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، عبدو كريم سال، والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، الى أهمية ضبط مراحل العمل المستقبلية على غرار تحديد دور إفريقيا في دفع النقاشات العالمية بخصوص غاز الميثان وتحديد الإجراءات العاجلة على المستويات الوطنية والإقليمية وشبه الإقليمية علاوة على حشد مصادر التمويل لدعم هذه الإجراءات.وأعرب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، خلال محادثة أجراها مع الشيخاوي، عن تقديره لجهود تونس في اطار انخراطها في المبادرة العالمية حول الميثان التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26" (غلاسكو 2021)واستعرضت الشيخاوي، بالمناسبة، الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال وخاصة في قطاع التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة في افق 2035يذكر ان المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، الذي أطلق سنة 1985، مكلف بوضع جدول الأعمال البيئي في إفريقيا. ويضم هذا المؤتمر الحكومات والمؤسسات الإفريقية وشركاء التنمية بهدف صياغة سياسات تمكن من معالجة القضايا البيئية العاجلة في القارة.ويعقد المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة دوراته العادية مرة كل سنتين ودورات استثنائية بين الدورات العادية عند الضرورة. ويعمل مكتب إفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كأمانة للمؤتمر.وتركز الدورة الحالية لهذا المؤتمر على ضرورة تحقيق انتعاشه محورها السكان ورفاههم بالأساس من خلال إقرار إجراءات تحترم البيئة والكفيلة بتامين مواطن عمل وتحسين وسائل العيش.ويتضمن برنامج عمل المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، خاصة، بحث التحديات والفرص ذات الصلة بالبيئة في افريقيا في مرحلة ما بعد كوفيد - 19 الى جانب مسائل أخرى في علاقة بالتنمية المستدامة في القارة.وسيعرض الوزراء، بالمناسبة، التوجهات السياسية من اجل مشاركة ناجعة لافريقا في اهم الاحداث البيئية العالمية القادمة، ولا سيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ بمصر من 6 الى 18 نوفمبر 2022 وندوة الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي التي تنعقد بمونريال في كندا من 5 الى 7 ديسمبر 2022