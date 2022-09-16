منوبة: برمجة احداث مدرستين ابتدائيتين بالفجة ودوار هيشر وحل مشاكل المشاريع المعطلة (رئيس المركز الجهوي للصيانة)

تشهد السنة الدراسية الجديدة بولاية منوبة، احداث مدرستين ابتدائتين جديدتين، الاولى بدوار هيشر، والثانية بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية بكلفة جملية قدرت ب1،380 مليون دينار.





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وبلغ الاعداد للمشروعين، وفق ما صرح به رئيس المركز الجهوي للصيانة بمنوبة محمد علي بوذراع ل"وات"، مرحلة اعداد ملف طلبات العروض، والقيام بالاجراءات لاسناد الصفقة الى المقاولة المناسبة، وياتي ذلك في الوقت الذى تتواصل فيه الجهود لتذليل صعوبات المشاريع التربوية من صيانة وتهيئة وتوسعات مبرمجة منذ سنة 2018، منها 67 مشروع توسعات، و65 مشروع تهيئة وصيانة.وذكر بوذراع بهذا الخصوص ان المندوبية الجهوية للتربية، التجات الى فسخ صفقات اشغال تهيئة وصيانة وتوسعات بخمس مؤسسات تربوية يعود انطلاق اشغال بعضها الى سنة 2019، وذلك بعد ارتكاب المقاولات اخلالات في الانجاز وعدم ايفائها بتعهداتها.وتشمل هذه المشاريع، مشاريع تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية برج النور ببرج العامري والمدرسة الابتدائية الفوز بالجديدة والمدرسة الابتدائية الرشاد بوادي الليل والمعهدين الثانويين ابن ابي الضياف وحمودة باشا.وقد حرصت المندوبية على تذليل الصعوبات التي تواجه عملية تواصل انجازها، حيث تم مباشرة اعداد ملف استكمال الاشغال في انتظار نشر طلب العروض لمشروع تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية برج النور ببرج العامري التي انطلقت اشغالها في 2019، بنسبة انجاز بلغت 70 بالمائة وبكلفة مبرمجة ب855 الف دينار .وبلغت نسبة انجاز مشاريع صيانة المدرسة الابتدائية الفوز بالجديدة، والتي توقفت اشغال بناء قاعة وصيانة المجموعات الصحية بها، بعد انطلاقها في اخر 2019، 75 بالمائة، وتوقفت اشغال مشروع التهيئة بمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة، بعد فسخ الصفقة، في نسبة اشغال قدرت ب80 بالمائة.وفي ما يتعلق بمشروع بناء ثلاث قاعات بالمدرسة الابتدائية الرشاد بوادي الليل، فقد تم نشر الاستشارة في انتظار موافقة الممول، وذلك بعد فسخ الصفقة في نسبة اشغال لم تتجاوز ال5 بالمائة، وبلغ مشروع بناء مجموعات صحية للادارة بالمعهد الثانوي حمودة باشا، مرحلة التعهد لانطلاق الاشغال.وما زال الاشكال المرتبط بعدم خلاص المقاولين في مشروعي صيانة وتهيئة وتوسع، قائما، وهو ما يتطلب ضخ اعتمادات لمواصلة الاشغال، ويتعلق بالمدرسة الابتدائية خير الدين التونسي بطبربة، وتشمل بناء قاعة عادية وهدم وبناء قاعتي تدريس وقاعة اعلامية، والمجموعات الصحية، ومدرج وتهيئة فضاء تحضيري والساحة، حيث توقفت في نسبة اشغال ناهزت ال50 بالمائة ، وذلك بعد انطلاقها في ديسمبر 2021، نتيجة تاخر خلاص المقاول من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الطرف الممول ايضا للاشغال بالمدرسة الابتدائية الغزالي، حيث توقفت بها اشغال بناء قاعتين بالطابق العلوي ومدرج و مجموعات صحية منذ جانفي المنقضي بنسبة اشغال بلغت 35 بالمائة.واكد بوذراع ان القطاع يشهد تواصل انجاز مشاريع صيانة وتهيئة لن تشكل عائقا امام العودة المدرسية للسنة الدراسية 2022- 2023، منها 67 مشروع توسعات، و65 مشروع تهيئة وصيانة، مبرمجة خلال بين 2018 و2022 .كما لن تؤثر المشاريع المتواصل انجازها بالمؤسسات التربوية، وفق ذات المصدر، في سير الدروس بعد فصل الاشغال عن القاعات، وتامين سلامة التلاميذ والاطار التربوي والاداري، مع تخصيص نهاية الاسبوع والعطل للاشغال التي تكون مصدر ضجيج داخل المؤسسات التربوية.واشار الى ان مؤسستين فقط ، تطلبت نقل اقسام منها الى مؤسسات اخرى، وهي المدرسة الابتدائية خير الدين بطبربة حيث تم نقلة 223 تلميذا الى المدرستين الابتدائيتين الحبيب ثامر والعهد الجديد بطبربة، كما تم الالتجاء الى تدريس 200 تلميذ من المدرسة الاعدادية خزندار باعدادية ابن رشد بالدندان، وذلك بعد انهاء قاعتين فقط من جملة 10 قاعات مبرمجة ضمن مشروع تهيئة عامة، وتواصل انجاز اربع قاعات اخرىمن جهة اخرى، اكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عادل العزيزي، وكاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي سفيان الجعيدي ان الاسراع في حل اشكاليات تعطل المشاريع وعدم خلاص المقاولات بات اولوية على السلط الجهوية والمندوبية بذل مزيد المجهودات لحلهاواعتبر الطرفان ان الاولوية هي الاسراع في بناء القاعات المبرمجة لحل اشكالية الاكتظاظ داخل الاقسام، خاصة مع ارتفاع عدد التلاميذ مقارنة بالسنة الدراسية المنقضية، اضافة الى المجموعات الصحية، مع تجنب الاشغال الكبرى خلال فترات الدراسة، وخاصة هدم القاعات في المشاريع المبرمجة او المتواصلة.