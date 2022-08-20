الملعب التونسي يجدد المفاوضات مع ساركل بروج البلجيكي حول خلاص مستحقاته من صفقة انتقال مهاجمه السابق غي مبينزا

أعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن تجديد المفاواضات مع فريق ساركل بروج البلجيكي حول خلاص مستحقاته من صفقة انتقال مهاجمه السابق الكونغولي غي مبينزا.وأفاد الملعب التونسي أنّ الكاتب العام للفريق وجدي بن ساسي تحادث في بلجيكا مع مسؤولي فريق ساركل بروج البلجيكي وعلى رأسهم ألاكسندر فانتجام الممثل القانوني حيث تم التطرق إلى خلاص مستحقات النادي من صفقة إنتقال اللاعب غي مبنزا كما تم بحث إمكانية إمضاء إتفاقية شراكة بين الفريقين".يذكر أنّ الملعب التونسي كان تعاقد في ديسمبر 2018 مع اللاعب غي مبينزا قادما من نادي أوتوهو الكونغولي، قبل أن ينتقل الأخير الى فريق ساركل بروج البلجيكي في جانفي 2020 في صفقة بـ 450 ألف يورو، مع حصول الملعب التونسي على نسبة 10 بالمائة من قيمة صفقة انتقال اللاعب مبينزا مرة أخرى اذا ما قرر الفريق البلجيكي التفريط فيه.كما تجدر الاشارة أنّ اللاعب قي مبينزا كان انتقل بعد مرحلة ساركل بروج البلجيكي الى فرق أخرى على غرار رويال أنتويرب البلجيكي و لوزان أوشي السويسري والوداد البيضاوي، قبل أن يحط الرحال نهائيا هذا الصيف في نادي الطائي السعودي.