الدورة الدولية اللشبان للتنس بباريس - محمد الكشو ونور سحنون يتالقان


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 13:14قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز لاعب التنس التونسي محمد الكشو ,مساء يوم الخميس , بلقب كاس منافسات صنف مواليد 2010 ضمن دورة دولية عالية المستوى بباريس .
وفاز محمد الكشو في الدور النهائي على الفرنسي ماتياس جوفينوت بنتيجة مجموعتين دون رد ( 6-1 و 7-6 ).

واكتسح الكشو منافسات فئته العمرية بهذه الدورة حيث فاز في ربع النهائي على المغربي محمد أمين الصبار بواقع 6-2 و 6-2 قبل ان يتفوق في نصف النهائي على النمساوي هيكتور فريتاس 6-3 و 6-4 .
كما أحرزت لاعبة التنس نور سحنون ( مواليد 2009) الميدالية الفضية في نفس الدورة اثر حصولها على المركز الثاني ببلوغها نهائي جدول مواليد 2008 حيث انهزمت امام البريطانية فيليبس نيكيتا بواقع 6-4 و6-3 .


ويعتبر محمد الكشو و نور سحنون من لاعبي التنس الواعدين وهما متكونان بالجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة بصفاقس.

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