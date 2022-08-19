الدورة الدولية اللشبان للتنس بباريس - محمد الكشو ونور سحنون يتالقان

..





فاز لاعب التنس التونسي محمد الكشو ,مساء يوم الخميس , بلقب كاس منافسات صنف مواليد 2010 ضمن دورة دولية عالية المستوى بباريس .وفاز محمد الكشو في الدور النهائي على الفرنسي ماتياس جوفينوت بنتيجة مجموعتين دون رد ( 6-1 و 7-6 ).واكتسح الكشو منافسات فئته العمرية بهذه الدورة حيث فاز في ربع النهائي على المغربي محمد أمين الصبار بواقع 6-2 و 6-2 قبل ان يتفوق في نصف النهائي على النمساوي هيكتور فريتاس 6-3 و 6-4 .كما أحرزت لاعبة التنس نور سحنون ( مواليد 2009) الميدالية الفضية في نفس الدورة اثر حصولها على المركز الثاني ببلوغها نهائي جدول مواليد 2008 حيث انهزمت امام البريطانية فيليبس نيكيتا بواقع 6-4 و6-3 .ويعتبر محمد الكشو و نور سحنون من لاعبي التنس الواعدين وهما متكونان بالجمعية الرياضية بدار الشباب قرمدة بصفاقس.