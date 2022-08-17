المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تحصل على 4 امتيازات استغلال محروقات بالكامل أو في إطار شراكات

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تحصلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، على 4 امتيازات استغلال المحروقات تتعلق بحقول"مسكار" و"جبل طمسيدة " و "جبل قروز" و"معمورة " سواء بالكامل أو بمشاركة مؤسسات استكشاف وتنقيب أخرى .وتستغل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بامتياز الاستغلال حقل "مسكار" الذي تبلغ مساحته 352 كيلومترا مربعا لمدة 26 سنة ابتداء من تاريخ 9 جوان 2022 وفق قرار صادرعن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2022 .ومنحت وزارة الصناعة امتياز "جبل طمسيدة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 95 بالمائة وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية بنسبة 5 بالمائة على ان تستغله لمدة 13 عاما ويغطي الامتياز مساحة تبلغ 76 كيلومترا مربعا.وحصلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية على امتياز استغلال المحروقات بحقل "معمورة" بنسبة 51 بالمائة في حين حصلت شركة "أني تونس ب ف" بنسبة 49 بالمائة علما وأن الاستغلال سيستمر لمدة 20 عاما لمساحة تبلغ 148 كيلومترا مربعاوقامت وزارة الصناعة بتأسيس امتياز استغلال المحروقات"جبل قروز" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" بنسبة 50 بالمائة لكل منهما لمدة 20 عاما علما وان الامتياز يغطي مساحة 144 كيلومترا مربعا.