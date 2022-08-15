أنس جابر تحافظ على المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، الصادر اليوم الاثنين.
وشهد التصنيف الجديد عودة اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المتوجة أمس الأحد ببطولة تورونتو للماسترز، الى المراتب العشرة الأولى، وذلك بحلولها في المركز السادس.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات :
1- البولونية ايغا شفاينتيك (8501 ن)
2- الأستونية آنيت كونتافيت (4476 ن)
3- اليونانية ماريا ساخاري (4190 ن)
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4- الاسبانية باولا بادوزا (4155 ن)
5- التونسية أنس جابر (3920 ن)
6- الرومانية سيمونا هاليب (3255 ن)
7- البيلاروسية آريانا سابالينكا (3121 ن)
8- الأمريكية جيسيكا بيغولا (3116 ن)
9- الاسبانية غاربيني موغوروزا (2990 ن)
10- الروسية داريا كاساتكينا (2795 ن)
وشهد التصنيف الجديد عودة اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المتوجة أمس الأحد ببطولة تورونتو للماسترز، الى المراتب العشرة الأولى، وذلك بحلولها في المركز السادس.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات :
1- البولونية ايغا شفاينتيك (8501 ن)
2- الأستونية آنيت كونتافيت (4476 ن)
3- اليونانية ماريا ساخاري (4190 ن)
4- الاسبانية باولا بادوزا (4155 ن)
5- التونسية أنس جابر (3920 ن)
6- الرومانية سيمونا هاليب (3255 ن)
7- البيلاروسية آريانا سابالينكا (3121 ن)
8- الأمريكية جيسيكا بيغولا (3116 ن)
9- الاسبانية غاربيني موغوروزا (2990 ن)
10- الروسية داريا كاساتكينا (2795 ن)
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