- نتائج المنتخب التونسي في اليوم الثاني للدورة الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3 ×3 (منطقة افريقيا)

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سجل المنتخب الوطني لكرة السلة ( 3×3 ) للذكور فوزين في اليوم الاول وثلاثة انتصارات في اليوم الثاني من الدورة الترشيحية لكأس العالم 3×3 (منطقة افريقيا) بينما سجل المنتخب التونسي للسيدات فوزا واحدا في اليوم الاول و فوزين اثنين في اليوم الثاني.وتتواصل البطولة الترشيحية بمصر من 12 الي 18 اوت الجاري.- صنف الذكورتونس مصر 12-9تونس - الجزائر 20-17تونس - البنين 21 -15تونس -الجزائر 12-8تونس -مصر 5-13تونس- مصر(منتخب اقل من 21 سنة) 18-12