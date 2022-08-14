- نتائج المنتخب التونسي في اليوم الثاني للدورة الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3 ×3 (منطقة افريقيا)


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 18:59قراءة: 0 د, 33 ث
      
سجل المنتخب الوطني لكرة السلة ( 3×3 ) للذكور فوزين في اليوم الاول وثلاثة انتصارات في اليوم الثاني من الدورة الترشيحية لكأس العالم 3×3 (منطقة افريقيا) بينما سجل المنتخب التونسي للسيدات فوزا واحدا في اليوم الاول و فوزين اثنين في اليوم الثاني.
وتتواصل البطولة الترشيحية بمصر من 12 الي 18 اوت الجاري.


وفي ما يلي نتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في اليوم الثاني من الدورة الترشيحية لكأس العالم 3×3 (منطقة افريقيا) امس السبت.


- صنف الذكور
تونس مصر 12-9
..


تونس - الجزائر 20-17
تونس - البنين 21 -15

- صنف السيدات
تونس -الجزائر 12-8
تونس -مصر 5-13
تونس- مصر(منتخب اقل من 21 سنة) 18-12


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251347



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 14 أوت 2022 | 16 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:14 16:10 12:31 05:35 03:59
Babnet
30°
Babnet37°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2740°-2839°-3043°-3044°-29
  • Avoirs en devises
    23854,1

  • (12 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22916 DT        1$ =3,12660 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 aout)   300,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   