- نتائج المنتخب التونسي في اليوم الثاني للدورة الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3 ×3 (منطقة افريقيا)

سجل المنتخب الوطني لكرة السلة ( 3×3 ) للذكور فوزين في اليوم الاول وثلاثة انتصارات في اليوم الثاني من الدورة الترشيحية لكأس العالم 3×3 (منطقة افريقيا) بينما سجل المنتخب التونسي للسيدات فوزا واحدا في اليوم الاول و فوزين اثنين في اليوم الثاني.
وتتواصل البطولة الترشيحية بمصر من 12 الي 18 اوت الجاري.
وفي ما يلي نتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في اليوم الثاني من الدورة الترشيحية لكأس العالم 3×3 (منطقة افريقيا) امس السبت.
- صنف الذكور
تونس مصر 12-9
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تونس - الجزائر 20-17
تونس - البنين 21 -15
- صنف السيدات
تونس -الجزائر 12-8
تونس -مصر 5-13
تونس- مصر(منتخب اقل من 21 سنة) 18-12
وتتواصل البطولة الترشيحية بمصر من 12 الي 18 اوت الجاري.
وفي ما يلي نتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في اليوم الثاني من الدورة الترشيحية لكأس العالم 3×3 (منطقة افريقيا) امس السبت.
- صنف الذكور
تونس مصر 12-9
تونس - الجزائر 20-17
تونس - البنين 21 -15
- صنف السيدات
تونس -الجزائر 12-8
تونس -مصر 5-13
تونس- مصر(منتخب اقل من 21 سنة) 18-12
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