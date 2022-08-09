التونسي لؤي عبد الصمد يواجه بطل النيجر ماجيدو عبدول على اللقب العالمي لوزن الخفيف للملاكمة العربية

تحتضن مدينة دوالا الكاميرونية يوم 27 اوت الجاري منافسات بطولة العالم للملاكمة العربية بمشاركة عدة بلدان من بينها تونس ممثلة في الملاكم لؤي بن عبد الصمد.واوضح الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه النسخة من البطولة العالمية ستشمل وزني الخفيف بمواجهة ستجمع التونسي لؤي بن عبد الصمد ببطل النيجر ماجيدو عبدول ووزن الثقيل بمباراة بين الجزائري احمد مرالى والكاميروني سيكا تيري الى جانب عدة مقابلات اخرى بين ملاكمين من التشاد وكوت ديفوار وجمهورية افريقيا الوسطي وغينيا الاستوائية والطوغو.واضاف ان الاتحاد الدولي للملاكمة العربية يسعى من خلال اقامة هذه البطولة العالمية في الكاميرون الى مواصلة سياسة انفتاحه على مختلف القارات بما يساهم في مزيد نشر هذه الرياضة مبديا في نفس الوقت ارتياحه للانتشار المتنامي الذي ما انفك تعرفه الملاكمة العربية على النطاق العالمي كرياضة تجمع في ممارستها بين العديد من فنون الاختصاصات الدفاعية الاخرى وهي عناصر من شانها ان توفر متعة المشاهدة للجمهور.واشار الهادي السديري الى ان الاتحاد الدولي للملاكمة العربية نجح خلال السنوات الاخيرة في تاسيس اتحادين قاريين بكل من افريقيا واسيا وهو ما مكن من رفع عدد الجامعات الوطنية المنضوية تحت لوائه مبينا انه سيعمل على التعريف اكثر بهذا الاختصاص في تونس عبر بحث امكانية تنظيم احدى البطولات العالمية بها اضافة الى احداث جامعة وطنية.