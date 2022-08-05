جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا تتفق مع جامعة اوجقرد الأوكرانية على فتح الترسيم امام الطلبة التونسيين

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توصلت جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا الى اتفاق مع جامعة اوجقرد الأوكرانية الحكومية على فتح الترسيم امام الطلبة التونسيين بمقر هذه الجامعة بسلوفاكيا، وفق ما افاد به رئيس الجمعية طارق العلوي اليوم الجمعة.وذكر العلوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا، ان الاتفاق يهدف الى حل مشكلة الطلبة التونسيين الذين لم يستأنفوا دراستهم بالجامعات الأوكرانية بعد مغادرتهم لاوكرانيا نتيجة اندلاع الحرب هناك.وقال إن الجمعية تلقت طلبات عديدة من هؤلاء الطلبة وأسرهم تدعو الى المساعدة على تمكينهم من ملفاتهم وبطاقة اعدادهم حتى يتسنى لهم إتمام دراستهم.وأكد ان عددا هاما من هؤلاء الطلبة عجزوا عن الحصول على ما يفيد تلقيهم الدراسة بهذه الجامعات نتيحة ضعف التواصل بين بعض مكاتب الهجرة التونسية المتعاقدة مع هذه الجامعات الأوكرانية وكذلك بسبب خروج عدد هام من الموظفين الى العطلة .واعتبر أن التسجيل في جامعة اوجقرد يسمح بتحويل ملفات هؤلاء الطلبة آليا، ذلك ان هذه الجامعة الحكومية ستوجه طلبات الى باقي الجامعات من أجل دعوتها الى ارسال ملفات الطلبة الجدد المرسمين بها ومن بينهم الطلبة التونسيين.وألمح العلوي، الذي تولى زيارة مقر جامعة اوجقرد الحكومية بسلوفاكيا والتقى مديرها الخاص بفرع الاجانب ميخائيل كتشكو، إلى وجود نية في استقطاب كل الطلبة التونسيين بأوكرانيا الراغبين في اتمام دروسهم .وصنفت جامعة اوجقرد في المرتبة 12 من قائمة 600 جامعة اوكرانية، وتضم هذه المؤسسة مركبا للتعليم العالي يدرس عدة اختصاصات من بينها الطب والهندسة والاقتصاد.وتستقطب الجامعة سنويا 12 الف طالب وحوالي 3 آلاف طالب أجنبي من أكثر من 43 دولة بالعالم، من ضمنهم دول عربية كمصر وفلسطين والاردن والمغرب، وفق ما ذكره رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا. وختم العلوي حديثه بدعوة السلطات الدبلوماسية التونسية الى تكثيف اتصالاتها من أجل تيسير حصول الطلبة التونسيين الراغبين في التسجيل بهذه الجامعة على تأشيرة العبور الى سلوفاكيا حتى يتمكنوا من الالتحاق بهذه الجامعة .