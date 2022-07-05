الرئيس الجزائري: اتخذنا قرارا مع تونس بفتح الحدود أمام السيارات الخاصة بداية من 15 جويلية الجاري

أعلن ،الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن قرار مشترك اتخذه مع رئيس الدولة، قيس سعيد، يقضي بفتح الحدود البرية مع تونس أمام السيارات الخاصة والمسافرين، وذلك ابتداء من 15 جويلية الجاري.وجاء في تصريح للرئيس تبون نشرته الرئاسة الجزائرية مساء اليوم، لدى توديعه للرئيس قيس سعيد الذي أدى زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 جويلية الجاري، "أخذنا قرارا معا بفتح الحدود بين البلدين أمام السيارات الخاصة، وذلك ابتداء من يوم 15 جويلية الجاري، والحدود لم تغلق أبدا، وكانت مفتوحة أمام نقل البضائع".جدير بالذكر أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جاءت تلبية لدعوة من نظيره الجزائري، لمشاركة الشعب الجزائري الشقيق احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد استقلال الجزائر المجيد.وقد حضر رئيس الجمهورية، مساء الاثنين بالعاصمة الجزائرية، مع الرئيس الجزائري، موكب تدشين معلم "الحرية" بمنطقة سيدي فرج، كما واكب اليوم الثلاثاء الاستعراض العسكري الذي انتظم بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى.