متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الثلاثاء 5 جويلية

المنستير: 50 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد مع تصنيف الولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا

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قابس: تسجيل 60 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و225 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سوسة : تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس "كورونا" في الجهة بعد تسجيل 318 إصابة في 24 ساعة الأخيرة



سجّلت الإدارة الجهوية للصحة في المنستير التصريح بتاريخ 3 جويلية الجاري خمسين إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد ليتطور مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 60 ألفا و134 إصابة وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتوجد إلى حدّ 3 جويلية الجاري 1657 حالة نشطة بالجهة من بينها 18 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية بولاية المنستير من ذلك أنّ 7 حالات مصابة تقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير منها 3 حالات بقسم الإنعاش والعناية المركزة، و8 حالات بالمستشفى الجهوي الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين. وتعدّ الجهة 70 سرير "كوفيد" بالمستشفيات العمومية بنسبة اشغال 25 فاصل 7 في المائة.وبلغ منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 وإلى غاية 3 جويلية الجاري مجموع وفيات فيروس كورونا بالجهة 1115 وفاة مقابل 1143 وفاة بتاريخ 21 مارس 2022 أي هناك 12 وفاة إضافية في ظرف أربعة أشهر.ووقع التصريح بتاريخ 3 جويلية الجاري بتعافي حالتين من فيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة إلى 57 ألفا و322 شخصا.وتشهد الجهة الصحية في المنستير تطوّرا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن إذ تصنّف ولاية المنستير ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا بمجموع 251 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتصنّف 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا تتراوح بها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 136 إصابة بمعتمدية الساحلين و526 إصابة بمعتمدية البقالطة. وتصنف معتمدية قصيبة المديوني ذات مستوى اختطار مرتفع مسجلة 84 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وذكر مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير هشام بلحاج يوسف في تصريحه لـ(وات) أنّهم سجّلوا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الإضافية في الجهة إذ أنّ "معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مرتفع في جلّ الدوائر الصحية ولحسن الحظ ليس هناك وفيات إضافية إذ أنّ المعدل تقريبا 3 وفيات في الشهر خلال الأشهر الأخيرة".وأوضح بلحاج يوسف أنّ نوع فيروس كورونا هو "الأوميكرون" مع ظهور أنواع جديدة وهي "بي أ4" و"بي أ5" الذي بدأ يظهر بعض الشيء في الجهة من ذلك أنّهم سجلوا 10 حالات خلال التقطيع الجيني الذي وقع نهاية شهر جوان الماضي لمجموعة من العينات تراوحت بين 20 عيّنة أو 30 عيّنة.ودعا هشام بلحاج يوسف جميع المواطنين إلى العودة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تباعد جسدي ولبس الكمامة في الأماكن المغلقة واستعمال المطهّرات كالسائل الكحولي المعقم وغسل اليدين.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 60 اصابة جديدة بعدوى الفيروس بعد ان تلقت نتيجة 137 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة الى 38 اصابة بقابس الجنوبية و19 اصابة بمارث واصابتين (02) بقابس المدينة واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" 29706 مصابين ومصابة تجاوز منهم 29332 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 374 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 158 حالة بقابس الجنوبية و103 حالات بوذرف و31 حالة بالحامة و30 حالة بمارث و25 حالة بمطماطة الجديدة و14 حالة بالمطوية و06 حالات بقابس المدينة و03 حالات بغنوش وحالتين (02) بمنزل الحبيب وحالة واحدة (01) بكل من قابس الغربية مطماطة.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد 19" ثلاثة مرضى (03)، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 93 اصابة لكل 100 الف ساكن.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء حالتي وفاة و225 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 44 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي "وات".وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 41 ألفا و804 إصابات منها 1055 حالة وفاة و40 ألفا و276 حالة شفاء، ويبلغ عدد الذين يتم ايواؤهم حاليا بالمستشفى الجهوي 13 مصابا.وتتوزع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها بالولاية على معتمديات سوق الجديد ب8حالات والمزونة ب23 حالة وبئر الحفي ب19 حالة وسيدي بوزيد الشرقية بحالة واحدة وسيدي بوزيد الغربية ب118 حالة والسبالة بحالة واحدة وسيدي علي بن عون ب28 حالة والسعيدة بحالتين وأولاد حفوز ب25 حالة.من جانب اخر، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الثلاثاء 217195 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي ل"وات".وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121323 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، 18359 شخصا، والجرعة الرابعة 737 شخصا.تواصل بشكل لافت المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية سوسة لاسيما بعد تسجيل 318 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وحالة وفاة وحيدة خلال 24 ساعة الأخيرة بحسب ما اوردته الادارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي.وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة ان هذه الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد معالجة 480 عيّنة تحليل مخبري بما يرفع نسبة الحالات الإيجابية الى 66 بالمائة والعدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة إلى 71453 حالة .وارتفع إجمالي عدد الوفيات وفق التحيين الأخير الى 1467 حالة وفاة.وتعد معتمدية سوسة المدينة في صدارة المعتمديات التي سجلت فيها اعداد عالية من الإصابات ب61 إصابة تليها القلعة الصغرى ب 43 إصابة ثم سوسة جوهرة ب38 إصابة ومساكن ب36 إصابة فحمام سوسة بــ36 إصابة.وارتفع وفق ذات التحيين عدد المرضى بكوفيد 19 التي يجري متابعتهم الى 1819 مواطنا بعد ان تعافى من المرض 68167 مصابا.كما يتواصل المنحى التصاعدي لحالات الإيواء بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة في ولاية سوسة حيث يقيم حاليا 20 مصابا بكوفيد 19 منهم 3 بأقسام الإنعاش ومن بينهم 4 مرضى اصيلي ولايات مجاورة.