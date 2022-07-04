وزارة التربية تعتزم انتداب مدرسيين لتعليم اللغة العربية والحضارة لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا للسنة الدراسية المقبلة


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 19:36قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت وزارة التربية، الإثنين، اعتزامها انتداب مدرسيين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بداية من السنة الدراسية المقبلة في حدود 12 مركزا، داعية كافة مدرسي المرحلة الابتدائية المتوفر فيهم شروط الترشح إلى التسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn في أجل أقصاه يوم 10 جويلية الجاري.


وأشارت الوزارة في مراسلة تقدمت بها إلى المندوبين والمتفقدين ومديري ومديرات المدارس التربوية بخصوص هذا الانتداب، نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، إلى ضرورة أن يتقدم المترشحون بمطالبهم إلى مديري المؤسسات التربوية الراجعين إليها بالنظر في أجل أقصاه 13 جويلية الجاري.

كما أوردت في هذه المراسلة شروط الترشح والوثائق اللازمة لاعتماد المطلب بالإضافة إلى عملية انتقاء المترشحين، لافتة أن كل مطلب يرد بعد الأجل المحدد أو لا يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من جواز السفر يعتبر لاغيا.




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