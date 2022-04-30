بطولة مدريد للتنس - انس جابر تبلغ الدور الثالث

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا الى الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس للماسترز، من فئة 1000 نقطة، اثر فوزها يوم السبت على الروسية فارفارا غراشيفا المصنفة 73 عالميا 2-1 (7-5 و0-6 و6-4).وكانت انس جابر ازاحت في الدور الماضي الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا بمجموعتين نظيفتين (7-6 و6-1).وستلتقي أنس جابر في الدور الثالث السويسرية بيليندا بينسيتش المصنفة 13 عالميا التي تاهلت على حساب التشيكية كارولينا موشوفا 2-1 (6-3 و4-6 و7-5).يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".