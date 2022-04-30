بطولة مدريد للتنس - انس جابر تبلغ الدور الثالث


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 20:19 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا الى الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس للماسترز، من فئة 1000 نقطة، اثر فوزها يوم السبت على الروسية فارفارا غراشيفا المصنفة 73 عالميا 2-1 (7-5 و0-6 و6-4).
وكانت انس جابر ازاحت في الدور الماضي الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا بمجموعتين نظيفتين (7-6 و6-1).


وستلتقي أنس جابر في الدور الثالث السويسرية بيليندا بينسيتش المصنفة 13 عالميا التي تاهلت على حساب التشيكية كارولينا موشوفا 2-1 (6-3 و4-6 و7-5).


يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245518



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
16°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1223°-1224°-1228°-1431°-17
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   