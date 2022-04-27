الاحتفاظ بالمدير الجهوي لمستشفى سيدي بوزيد وطبيب رئيس قسم بالمستشفى على خلفية شبهات فساد

أذنت اليوم الأربعاء 26 افريل 2022 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بالجهة و طبيب يشغل رئيس قسم، من أجل اتهامهما بشبهة الاستيلاء على اموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و التدليس و مسك و استعمال مدلس و تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و ذلك بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد .وذلك وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل باب نات اليوم.