الاحتفاظ بالمدير الجهوي لمستشفى سيدي بوزيد وطبيب رئيس قسم بالمستشفى على خلفية شبهات فساد


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 16:31 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أذنت اليوم الأربعاء 26 افريل 2022 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بالجهة و طبيب يشغل رئيس قسم، من أجل اتهامهما بشبهة الاستيلاء على اموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و التدليس و مسك و استعمال مدلس و تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و ذلك بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد .



وذلك وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل باب نات اليوم.

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