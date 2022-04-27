رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعو الى تشجيع المبادرة والاستثمار في كرة القدم في افريقيا.


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ، باتريس موتسيبي ، للمندوبين في قمة "فوربس تحت ال 30 سنة" المنعقدة في جابورون ( بوتسوانا ) أن هناك حاجة ملحة للشركات والحكومات لتطوير قدرات الشباب ، وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال والاستثمار في كرة القدم في القارة الأفريقية.


وبين رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لرواد الأعمال وأصحاب المصلحة في كرة القدم ، أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في إفريقيا وأن الاتحاد ملتزم ببناء شراكات متبادلة المنفعة مع الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين مع التقيد بأفضل الممارسات الأخلاقية والحوكمة.

وشجع موتسيبي الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم ، وألا تحبط عزيمتهم التحديات والصعوبات التي قد يواجهونها عند دخولهم مجال الأعمال التجارية.


كما قال رئيس ال"كاف " بالمناسبة " يعتبر بعض شبابنا من بين الأفضل في العالم. ما يحتاجونه هو الموارد المالية وغيرها ، والدعم. أصعب جزء في أي مشروع هو عندما تبدأ أما النجاح فهو يديم نفسه ".
ر/ زهو




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