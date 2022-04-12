صفاقس: الأسبوع المقبل دخول بئرين جديدتين بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميا حيز الاستغلال

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أفاد المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للجنوب، أحمد صولة، في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء، بأن بئرين عميقتين بطاقة إنتاج جملية تناهز 6 آلاف متر مكعب في اليوم، ينتظر دخولهما حيز الاستغلال الفعلي في غضون الأسبوع القادم، بما سيحسن طاقة الخزن في الجهة، ويساعد على التقليص من الاضطرابات في التزود التي تزداد حدتها في الفترة الصيفية مع ارتفاع الحرارة.ويندرج إحداث هذين البئرين، وهما "بئر الشعّال" و"بئر طريق قرمدة" كلم 15، ضمن 7 آبار تسعى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إحداثها في إطار برنامجها لمجابهة ذروة صائفة 2022 وتعويض جزء من النقص الكبير الذي تعانيه صفاقس من الموارد المائية، على ان تستكمل أشغال خمسة منها قبل الصائفة، بما سيوفر موارد مائية إضافية تصل إلى 15 ألف متر مكعب في اليوم.وتتمثل هذه الآبار تباعا في "بئر قرمدة" و"بئر منزل شاكر كلم 16" و"بئر الشعّال" و"بئر مركز كمون" و"بئر ماجل الدرج" وبئرين تعويضيتين بكل من "المحروقة" و"الحنشة".يذكر أن 85 بالمائة من موارد صفاقس من المياه متأتية من خارج الولاية، وأن الجهة تقع في نهاية منظومة مياه الشمال التي تربط عددا من الولايات، وهو ما يجعلها تتأثر أكثر من غيرها من نقص المياه الذي يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي في كل صائفة وما يرافقها في ارتفاع في الطلب.ودعا أحمد صولة المواطنين الى ترشيد الاستهلاك في الفترة القادمة، التي تبقى الحاجيات فيها أكبر من الموارد، وذلك إلى حين الوصول إلى الحل الجذري لنقل الموارد المائية، والمتمثل في دخول محطة تحلية مياه البحر بقرقور (جنوب مدينة صفاقس) حيز الاستغلال في صائفة 2024، بحسب التقديرات.وكانت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، أعطت في غرة أفريل الجاري إشارة انطلاق أشغال إنجاز هذه المحطة، بعد تعطل للمشروع دام سنوات، علما بأن كلفة إنجازها تقدر بما يناهز ألف مليون دينار، تم توفيرها في إطار مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة 130 مليون دينار وحوالي 800 مليون دينار في شكل قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) يقع استرجاعه على مدى 25 سنة.