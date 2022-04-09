فك الارتباط بالتراضي بين قيس اليعقوبي وشبيبة الساورة الجزائري

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تم اليوم اعلان فك الارتباط بالتراضي بين فريق شبيبة السوارة الجزائري والمدرب التونسي قيس اليعوبي .وبثت صفحة النادي على الفايس بوك ندوة صحفية مشتركة بين اليعقوبي ورئيس النادي الساوري لاعلان نهاية التجربة بين الطرفين.و دوّن قيس اليعقوبي على حسابه الرسمي في تويتر "اليوم انتهت رحلتي مع فريق شبيبة الساورة الجزائري.. عقب انتصارنا 5-0.. ثاني الترتيب بالبطولة مع مباراتين مؤجلتين، أفضل خط هجوم، ثاني أفضل خط دفاع.. .." .وكان قيس اليعقوبي قد تعاقد مع شبيبة الساورة الجزائري في سبتمبر من العام الماضي خلفا لمصطفى جاليت.ويحتل شبيبة السوارة المركز الثاني في البطولة الجزائرية برصيد 43 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث مولدية الجزائر الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي خالد بن يحي، وبفارق 6 نقاط على المتصدر شباب بلوزداد.يذكر أنّ قيس اليعقوبي كان قد أشرف على حظوظ العديد من الأندية التونسية والعربية، على غرار النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي ونجم المتلوي في تونس، و نادي الوكرة والعربي في قطر، والوحدات الأردني ونادي الاتحاد العربي السوري.