جندوبة: مداهمات لمخازن عشوائية وحجز مواد غذائية وكميات من البطاطا والاسمدة

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قام اعوان المراقبة الاقتصادية بمعتمديات غار الدماء ووادي مليز وبوسالم وطبرقة، امس الثلاثاء، بمداهمة عدد من المخازن العشوائية، وحجز كميات من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك وكميات منتهية الصلوحية، بالاضافة الى حجز كمية من السميد المخصص لفائدة المخابز وحجز كمية من البطاطا بغاية البيع والمضاربة، وفق تقرير صدر صباح اليوم الاربعاء عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادراتوجاءت عملية الحجز إثر مداهمات قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية بالشراكة مع فرق امنية مختلفة لمخازن عشوائية تم فيها اخفاء مواد غذائية بطريقة لم يحترم في شانها القانون والاجراءات الضامنة لحفظها، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة نوفل العلوي ل"وات"وحررت في شأن المحتجز مخالفات ومحاضر من أجل المضاربة وعدم احترام القوانين، كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية سبق وأن حجزت لدى تجار بالجهة.