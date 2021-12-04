كأس العرب - المنتخب المغربي يفوز على نظيره الأردني 4-0

خطى المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم، خطورة أخرى نحو بلوغ دور ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا بقطر، عقب تغلبه على منتخب الأردن برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب أحمد بن علي بمنطقة الريان، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الثالثة).وسجل أهداف المباراة يحيى جبران (د 4) وبدر بانون (د 24) ومحمد الشيبي (45 ز3) وسفيان رحيمي (د 88 ض ج).ورفع أسود الأطلس عقب هذا الفوز، وهو الثاني بعدالانتصار على منتخب فلسطين (4-0) رصيدهم إلى ست نقاط، وانفردوا بالتالي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة.وستجرى المباراة الأخيرة عن الجولة الثانية للمجموعة الثالية مساء اليوم حيث ستجمع بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي.وسيخوض المنتخب المغربي لقاءه الأخير ضد منتخب السعودية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب الثمامة جنوب العاصمة القطرية الدوحة.