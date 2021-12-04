كأس العرب - المنتخب المغربي يفوز على نظيره الأردني 4-0

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 14:00 قراءة: 0 د, 40 ث
      
خطى المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم، خطورة أخرى نحو بلوغ دور ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا بقطر، عقب تغلبه على منتخب الأردن برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب أحمد بن علي بمنطقة الريان، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الثالثة).




وسجل أهداف المباراة يحيى جبران (د 4) وبدر بانون (د 24) ومحمد الشيبي (45 ز3) وسفيان رحيمي (د 88 ض ج).
ورفع أسود الأطلس عقب هذا الفوز، وهو الثاني بعدالانتصار على منتخب فلسطين (4-0) رصيدهم إلى ست نقاط، وانفردوا بالتالي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة.
وستجرى المباراة الأخيرة عن الجولة الثانية للمجموعة الثالية مساء اليوم حيث ستجمع بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي.
وسيخوض المنتخب المغربي لقاءه الأخير ضد منتخب السعودية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب الثمامة جنوب العاصمة القطرية الدوحة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237324



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Jordanie - Maroc
  14:00 Liban - Algerie
  17:00 Soudan - Egypte
  20:00 Palestine - KSA
Arab Cup

السبت 04 ديسمبر 2021 | 29 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:16 05:44
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1118°-1012°-1018°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   