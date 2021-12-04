وزارة الصحة ستمكن الأشخاص من المعفيين من التلقيح ضد كورونا من جواز صحي خصوصي

أكد المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي اليوم السبت أن وزارة الصحة ستمكن الأشخاص من المعفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا من جواز صحي خصوصي قبل تاريخ دخول جواز التلقيح الصحي حيز التفعيل يوم 22 ديسمبر الجاري



وأوضح فوزي اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه يتعين على كل مواطن يعاني من مرض يمنعه من التلقيح ضد فيروس كورونا حيث يشكل ذلك خطرا على صحته الحصول على شهادة طبية من قبل طبيبه المباشر تثبت

ذلك ومن ثمة تحميلها في ركن فضاء المواطن بمنصة "ايفاكس



وأضاف أن فريقا من الخبراء سيشرف على درس جميع الشهائد الطبية الواردة في هذا الصدد على ركن فضاء المواطن بكل دقة وتمحيص للتأكد بشكل قطعي من صحتها ومن توفر عدد محدد من المؤشرات الصحية التي تعفي مريض دون غيره من التلقيح ضد فيروس كورونا



وأكد اليوسفي أنه سيتم قريبا إصدار قائمة رسمية تحدد مختلف الأمراض و المؤشرات الصحية التي تجعل أصحابها معفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي يمكنهم التمتع بجواز صحي خصوصي



وأفاد اليوسفي أن الجواز الصحي الخصوصي مماثل للجواز الصحي العادي من حيث الشكل وطريقة الاستخراج والفاعلية ،حيث يسمح لجميع المستظهرين به بالدخول إلى الفضاءات العمومية ومباشرة عملهم بشكل عادي



يشار الى أن الجواز الصحي للتلقيح الذي سيدخل حيز التفعيل بداية من يوم 22 يسمبر الجاري هو وثيقة رسمية تؤكد

إستكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021



وبإمكان كل شخص يبلغ أو تجاوز 18 سنة وتلقى تلقيحه كاملا أن يحمّل جواز التلقيح على هاتفه الجوال من موقع منظومة ايفاكس "فضاء المواطن" و يستظهر به عند الحاجة كما يمكن استخراجه في شكل وثيقة ورقية









