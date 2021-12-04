كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة

سجل خلال الـ24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار شملت مختلف انحاء البلاد كان اهمها 54 مم بسجنان من ولاية بنزرت و40 مم بعين دراهم من ولاية جندوبة.

كما شهدت مرتفعات مكثر من ولاية سليانة وتالة من ولاية القصرين تساقط الثلوج فيما سجلت مناطق هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س: 112 في القصرين، 83 في بنزرت وتالة، 72 في جندوبة وقفصة وجربة، 65 في مقرن والمنستير وصفاقس، 61 في طبرقة والكاف، 58 في نابل والنفيضة.





وفي ما يلي الكميات بحساب المليمتر وبالتفصيل:



//ولاية بنزرت//

منزل بورقيبة 14 غزالة 26 العزيب 14 اوتيك 13 صونين 10 ماطر 19 تينجة 16 راس الجبل 20 العالية 16 غار الملح 12 جومين 31 سجنان 54 بنزرت المحطة 11 بنزرت المدينة 10



//ولاية جندوبة //

بوسالم 12 فرنانة 24 وادي مليزم 12 طبرقة 24 غار الدماء 15 عين دراهم 40 جندوبة 21



//ولاية باجة //

تستور 15 عمدون 24 تيبار 23 تبرسق 20 قبلاط 16 مجاز الباب 13 باجة المحطة 19 نفزة 19





//ولاية سليانة //

مكثر 11 الروحية 2 العروسة 15 قعفور 10 برقو 18 سيدي بورويس 16 الكريب 35 بوعرادة 15 كسرى 5 سليانة 8 سليانة المدينة 10





//ولاية الكاف//

قلعة سنان 4 الجريصة 14 الطويرف 10 السرس 16 الدهماني 9 تاجروين 12 ساقية سيدي يوسف 26 نبر 13 وادي ملاق 12 الكاف 8 القصور 5 القلعة الخصبة 2 الكاف المدينة 11 "ك 13" 10





//ولاية بن عروس//

بومهل 7 فوشانة 6 مقرين 7 مرناق 6 رادس 8 الخليدية 4 بن عروس 9 حمام الانف 11 المحمدية 7 بئر علي 6





//ولاية منوبة//

المرناقية 12 طبربة 18 شواط 12 الجديدة 11 البطان 12 برج العامري 11 منوبة 10





//ولاية اريانة//

اريانة 9 سيدي ثابت 10 شرفش 12





//ولاية زغوان //

سد وادي الكبير 14 جرادو 5 عين عسكر 7 بئر مشارقة 7 صواف 2 الزريبة 6 الفحص 16 الناظور 2 مقرن 6 زغوان 5 سد بئر مشارقة 6





//ولاية نابل//

بوعرقوب 2 دار شعبان 2 بني خيار 4 دار علوش 7 قرمبالية 5 الحمامات 4 قربة 4 تاكلسة 4 الميدة 3 منزل تميم 10 حمام الغزاز 10 بني خلاد 4 منزل بوزلفة 4 الهوارية 8 قليبية 11 نابل 3 سليمان 6 بوشريك 3





//ولاية تونس //

تونس قرطاج 9 سيدي بوسعيد 8





//ولاية القصرين //

تالة 2 العيون 3





//ولاية المنستير//

طبلبة 1 صيادة لمطة بوحجر 2 المكنين 1 المنستير 2 البقالطة 1 زرمدين 1





//ولاية مدنين //

مدنين 1 جربة 1





//ولاية سيدي بوزيد//

سيدي بوزيد 1









