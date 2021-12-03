وزارة الصحة: يمكن الاستظهار بجواز التلقيح ورقيا او تحميله على الهاتف الجوال او الحاسوب

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 18:43 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفادت وزارة الصحة، الجمعة، أنّ النّموذج الرّسمي والوحيد لشهادة التلقيح وجواز التّلقيح ضدّ كوفيد-19 المعتمدين في تونس يمكن الاستظهار به ورقيّا أو تحميله على الهاتف الذكيّ أو الحاسوب.

وشددت الوزارة في بلاغ لها، على ضرورة الاستظهار بهذه الوثائق عند الطلب مرفوقة بوثيقة تثبت هويّة للمعني بالأمر.

واشارت الى أنه سيقع اعتماد وثيقة جواز التلقيح دون غيرها بداية من 22 ديسمبر الجاري، تطبيقا للمرسوم الرّئاسي عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التّلقيح ضدّ فيروس كورونا.

ويلزم المرسوم جميع المواطنين بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في العديد من الفضاءات العامة كما ينص الفصل السادس منه، "ان عدم الاستظهار بجواز التلقيح، يترتب عنه تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

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