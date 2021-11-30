المنستير: حجز 200 كغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بمخزن تبريد بطبلبة وإتلافها

وات - حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير ضمن فريق مشترك مع أعوان الصحة العمومية والمصالح الأمنية بالولاية أمس الاثنين، 200 كغ من اللحوم الحمراء غير صالح للاستهلاك في أحد مخازن التبريد بطبلبة، وقع اتلافها مباشرة بعد استصدار إذن قضائي في الغرض، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي (وات).



وانطلقت فرق المراقبة الاقتصادية في مراقبة مسالك مخازن تبريد اللحوم والأسماك بعد أن استكملت حملة مراقبة مسالك مخازن تبريد الخضر والغلال تواصلت من أواخر شهر أوت وإلى غاية 15 نوفمبر الجاري وشملت 65 مخزن تبريد للخضر والغلال من بينهم 55 مخزن تبريد انخرط في منظومة إعلامية لمتابعة التصريح بنشاط مخازن التبريد وحركية المعاملات اليومية، في حين يستكمل أصحاب بقية مخازن تبريد الخضر والغلال تسوية وضعية مخازنهم، حسب ذات المصدر



وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت في بلاغ نشرته بتاريخ 12 أوت 2021 أنّها أعدت تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة، انطلق العمل بها يوم 16 أوت 2021.



