تظاهرة القفز بالمظلات " سكايز" تجربة فريدة استقطبت جمهورا كبيرا في صحراء توزر

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استقطبت تظاهرة القفز بالمظلات " سكايز"، التي أقيمت في صحراء توزر من 27 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2021، جمهورا كبيرا جاء ليعيش تجربة فريدة في قلب الصحراء .وكانت هذه التظاهرة فرصة لما يقارب عن 500 مشارك تونسي لتحقيق تجربتهم الأولى في القفز بالمظلات، وهي قفزة أتاحت للمشاركين إمكانية ملامسة السماء وتجاوز حدودها وكانت لحظة وصفها المشاركون بأنها أفضل تجربة في حياتهم وأعربوا عن رغبتهم في عيشها من جديد دون تردد.وبين القائمون على هذه التظاهرة في بيان صادر عنهم ، الإثنين، توفر كل الضمانات والعوامل لجعل القفز بالمظلات فرصة ذهبية لاستغلالها في قطاع السياحة البديلة .كما ساهمت تظاهرة " سكايز" في إعادة الحركية لمطار توزر نفطة الدولي وزيادة معدل الوافدين على النزل، كما مكنت حرفييي الصناعات التقليدية من ترويج منتجاتهم المحلية داخل القرية السياحية الموجودة في فضاء التظاهرة .ومزجت تجربة " سكايز" بين السياحة البديلة والسياحة الريفية والرياضة المتطرفة، عبر تقديم نشاط رياضي غير مسبوق في تونس، ليس فحسب من خلال القفز المظلي المدني ولكن، أيضا، عن طريق الابتعاد عن المناطق السياحية المعتادة والمكتظة في كثير من الأحيان.