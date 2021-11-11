صفاقس: المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية هالة الهذيلي بن حمودة "مزار" فسحة تشكيلية تؤثث رواق الفنون بالمعهد العالي للفنون

وات - على مدار أسبوع كامل ويزيد (من 5 إلى 12 نوفمبر)، يتواصل عرض لوحات المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية هالة الهذيلي بن حمودة "مزار" برواق الفنون للمعهد العالي للفنون والحرف بالجهة مضفيا ديناميكية فنية على هذه المؤسسة أججت روح الإبداع والتوق المتجدد إلى الفن الراقي في طلبتها ومدرسيها وفنانيها.



أربعون لوحة راوحت بين فنون الرسم والخط والرسم الغرافيكي كانت كفيلة بأن تجلب اهتمام الزائرين واحترام الفنانين بما يضمن النجاح المأمول من هذا المعرض الشخصي الأول لهذه الفنانة والباحثة في الجماليات التي انطلقت مسيرتها الدراسية والإبداعية من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس لتحط الرحال بمعهد سوسة كمدرسة وباحثة.

اختارت هالة الهذيلي بن حمودة العودة إلى مهدها الجامعي الأول عبر بوابة أول معرض شخصي لها وهي التي عجت مسيرتها - على الرغم من أنها لا تزال في بداية الطريق الفني- بالمشاركات في المعارض الجماعية الوطنية والدولية وبالأعمال الفنية المميزة التي لا تكاد تحصى بحسب تعبير الأستاذ إسلام بإلحاح رحومة الذي كان من بين الزائرين لمعرص "مزار" والمشاركين في تقديمه وتقديم صاحبته للجمهور خلال حفل الافتتاح.

هي استخدمت باقتدار تقنيات متعددة كالحبر على ورق أرش والتقنيات المزدوجة التي تجمع بين التلصيق و"الأكريليك" و"البستال" كخيار تشكيلي لتوصيف الخطوط والألوان والنقاط أوصلت من خلالها الفنانة للجمهور تجربة تشكيلية فلسفية وجودية و"فسحة تشكيلية في زمن الرتابة والبعد والمسافات التي فرضها واقع كورونا" بحسب عبارة الأستاذ بالحاج رحومة.

تقول الفنانة لوكالة تونس افريقيا للانباء إجابة عن سؤال يتعلق بمعايير اختيار اللوحات من الكم الكبير لأعمالها الفنية: "هي عينة اخترتها فقط على أساس تعدد الشخصيات التي تختزل صراع الذات وتعدد الأنا وأبعادها المختلفة التي تضمن للفرد أن تكون له حياة إبداعية يسعى من خلالها لتحقيق السعادة...".

سعادة سعت إلى تجسيدها أخذا وعطاء من خلال إقامة هذا المعرض الشخصي الأول في مؤسستها الأم التي وصفتها بالصرح العتيد للفنون والحرف وعرفانا منها بالجميل لكل من علمها حرفا أو لونا أو رسما، كما بينت ذلك في كلمتها التي ألقتها في جموع زائري المعرض الذي أرادته "بوحا جميلا، مختلفا متعددا، متشابها، متقاربا متباعدا يتيح للزائر حرية القراءة والتأويل".



وفي تقديمه للمعرض، قال الأستاذ حمادي دحمان إن "هالة الهذيلي متمكنة من الحرف ومن اللفظ كما هي متمكنة من الرسم فانتقت انتقاء بليغا عناوين الأعمال المعروضة التي يتبين المتجول فيها الخبايا التي سعت إلى البوح بها في نفس صوفي ترجمه اختيارها لعنوان المعرض "مزار" بمعنى التصوف في الفن ثم أعطته في صيغته الفرنسية بعدا فنيا جماليا MazArt .

واستنتج انبثاق مفهوم "الإطار" في المعرض وهو مفهوم اشتغلت عليه منذ كانت طالبة في الفنون والحرف وجسمته في مسارات عدة ومنها مسار أطروحة الدكتوراه، وثمن في هذا الصدد أهمية الإطار "عندما يدخل حيز الأثر الفني فيحول النظر إلى تأمل وتملي" فكانت كل الأطر التي قدمتها في المعرض دعوة للناظر حتى يتجاوز النظر إلى التأمل وكان تنويع الخط عندها تنويعا في التعابير وإثراء لها بحسب ما استنتجه.

أشاد الأستاذ دحمان بما جادت به أعمال الطالبة الأستاذة الفنانة من "خليط محمود من التعابير التشكيلية وخاصة منها المساحات الخطية الكبرى التي تحيل على طريقة الفنان زبير التركي" وفق رأيته وتأويه.



