سوسة: إمضاء اتفاقية شراكة بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

وات - أمضى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة، وذلك على هامش"يوم الباعث الشاب" الذي انتظم ببادرة من إدارة المعهد وبالشراكة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق أفاد به رئيس فرع البنك بولاية سوسة محمد الرقوبي.



وأوضح الرقوبي، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الاتفاقية ستمكّن طلبة المعهد من عديد الامتيازات ابرزها توفير فرص إجراء تربصات بالبنك، ومرافقة الباعثين الشبان في بعث مشاريعهم، إلى جانب التعاون بين البنك والمعهد في اعداد، وتنظيم التظاهرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وبيّن رئيس فرع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بولاية سوسة ان "يوم الباعث الشاب" الذي احتضنه المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة مثّل فرصة لطلبة المعهد استمعوا خلالها الى جملة من المداخلات اهمها مداخلة المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لبيد زعفران، الذي عرّف بالبنك وبخطوط التمويل والخدمات التي يوفرها للباعثين الشبان، وآليات مرافقتهم في كامل مراحل انجاز المشروع.

وأشار، في هذا السياق، الى ان فرع البنك بولاية سوسة يواصل عمليات تمويل المشاريع التي شهدت تراجعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين بسبب جائحة "كورونا"، مذكرا بان البنك مول مشاريع بولاية سوسة بقيمة مالية ناهزت مليوني دينار سنة 2021.

وبيّن، من جهته، مدير المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة، حسام بوزقرو، في تصريح لـ"وات" ان تظاهرة يوم "الباعث الشاب" تندرج في اطار انفتاح المعهد على محيط الاعمال وزرع ثقافة الاستثمار لدى طلبة المعهد ،مؤكدا ان الشراكة التي تربط المعهد بعدد من مؤسسات التمويل وهياكل الدعم والمرافقة من شأنها مساعدة الطلبة على انجاز مشاريع أفكارهم ووضع مخطّطات الاعمال والبحث عن موارد التمويل.

يذكر ان المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة يضم 1610 طلبة يدرسون في اختصاصات الاقتصاد والمالية والمحاسبة في مرحلة الاجازة وذلك قبل الترسيم في 2 ماجستير بحث و2 ماجستير مهني.

كما استمع طلبة المعهد بالخصوص الى مداخلة قدمتها المكلفة الجهوية ببرنامج المبادرة الاقتصادية النسائية المدرج تحت اشراف وزارة المرأة والاسرة وكبار السن، أحلام بالرشي،د حول الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي مكن خلال الفترة من 2016 الى 2020 من تمويل 4400 مشروع نسائي بقيمة تقديرية ناهزت 39 مليون دينار، وذلك على المستوى الوطني منها 289 مشروعا بقيمة ناهزت 6 ملايين دينار بولاية سوسة.

وذكرت ان الوزارة عقدت مؤخرا اتفاقيات شراكة جديدة بين مؤسسات مالية على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتعلق بإحداث خطّ تمويل خصوصي لفائدة النساء في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائــدات" خلال الفترة الخماسيّة 2021-2025، لا سيما على مستوى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع ذات النوعيّة والقيمة المضافة ودعم الاستثمار في مجال السياحة البديلة والمستدامة وفقا لمنوال تضامني دامج.



