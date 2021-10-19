وزير السياحة: رقّادة" يمكن أن تصبح منطقة جذب سياحي واستقطاب لعديد الزوار

أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، بمناسبة زيارته الرسمية إلى ولاية القيروان يومي 17 و18 أكتوبر، أن منطقة "رقّادة" – ولاية القيروان - تزخر بالعديد من المقومات الحضارية والثقافية والإيكولوجية التي يمكن تثمينها سياحيا لتصبح منطقة جذب واستقطاب لعديد الزوار على مدى العام على غرار المتحف الوطني للحضارة والفنون الإسلامية والمنطقة الأثرية التي تحتوي على فسقية ذات طابع معماري فريد ومتميز إلى جانب القصور الخاصة بأمراء الأغالبة ونادي الفروسية والمسلك الصحي بالإضافة إلى المناطق الخضراء.



وأشار الوزير إلى أن هذا المخزون الثقافي والأثري بمنطقة رقادة يساهم في تنويع العرض السياحي بالجهة لذلك يجب توظيف الموقع الأثري والمتحف الوطني بالجهة ليصبحا نقطة جذب سياحي بالنسبة للرحلات السياحية الوافدة على جهة القيروان مؤكدا أن وزارة السياحة ستعمل على مزيد دعم مجهودات العناية بالمحيط والنظافة وإيلاء المنطقة الأثرية الأهمية المطلوبة ودعوة جميع الأطراف المتداخلة على غرار البلدية السياحية برقادة والمندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث وممثلي الجامعات المهنية والمجتمع المدني، تحت إشراف والي القيروان، للشروع في وضع تصور عملي بهدف تثمين الموقع الأثري والعمل على تنويع المنتوج السياحي بمنطقة رقادة.



